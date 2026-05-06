Έντονη αναταραχή έχει προκληθεί στην εθνική ομάδα του Μεξικού, παρά το γεγονός ότι η χώρα ετοιμάζεται να συνδιοργανώσει το επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο και οι προσδοκίες είναι υψηλές, με βασικό πρόσωπο και τον Ορμπελίν Πινέδα.

Η ομοσπονδία κάλεσε ποδοσφαιριστές από το εγχώριο πρωτάθλημα σε προπονητικό καμπ, την ώρα που οι σύλλογοι τους είχαν κρίσιμες υποχρεώσεις. Η Τολούκα εξασφάλισε ειδική άδεια για να χρησιμοποιήσει τους παίκτες της σε σημαντικό παιχνίδι, κάτι που προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια στην Τσίβας, η οποία στερήθηκε βασικούς ποδοσφαιριστές και γνώρισε ήττα στα playoffs.

Η αντίδραση της Τσίβας ήταν άμεση, ζητώντας από τους διεθνείς της να αποχωρήσουν από την εθνική ομάδα και να επιστρέψουν στις υποχρεώσεις τους. Τότε η ομοσπονδία αντέδρασε με αυστηρό τελεσίγραφο, ξεκαθαρίζοντας πως όποιος δεν παρουσιαζόταν στο καμπ εντός προθεσμίας θα έμενε εκτός Μουντιάλ.

Τελικά, μετά από έντονες διαβουλεύσεις, η κρίση εκτονώθηκε και όλοι οι παίκτες επέστρεψαν στην εθνική ομάδα, ενώ παράλληλα αναμένεται έρευνα για τον τρόπο που δόθηκε η ειδική άδεια στην Τολούκα.

«Σίγουρη θέση για Πινέδα και Σάντσες»

Σε ό,τι αφορά την τελική αποστολή του Μεξικού για το Μουντιάλ, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι τόσο ο Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ όσο και ο Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ θεωρούνται σχεδόν βέβαιες επιλογές του Χαβιέρ Αγκίρε, καθώς βρίσκονται σταθερά στις βασικές του λύσεις τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με το «telemundo», από τις 26 θέσεις της αποστολής αρκετές θεωρούνται «κλειδωμένες», ενώ για τις υπόλοιπες ο ομοσπονδιακός τεχνικός έχει ακόμη ανοιχτά μέτωπα ενόψει των τελικών αποφάσεων.