Θρήνος για τον Νότη Σφακιανάκη, ο οποίος καλείται να διαχειριστεί ακόμη μια μεγάλη οικογενειακή απώλεια, μετά από εκείνη της συζύγου του, Κίλις.

Ο καλλιτέχνης, που τα τελευταία χρόνια έχει επιλέξει να απέχει από τα φώτα της δημοσιότητας, “έχασε” την αγαπημένη του αδερφή, Πολυάννα.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το ρεπορτάζ 97ekfrasi και της Άννας Σαρηγιάννη, η αδελφή του Νότη Σφακιανάκη έφυγε από τη ζωή χθες βράδυ 4/5.

Η είδηση έγινε γνωστή τις τελευταίες ώρες, ενώ ο ίδιος φυσικά βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση.