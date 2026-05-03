Το τελικό 0-0 του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ σημαίνει ότι και μαθηματικά η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ θα τερματίσει στην 4η θέση της διαδικασίας των Play Offs.

Οι «πράσινοι» ανέβηκαν στους 51 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό είναι στους 61 και δεν προλαβαίνει, με τρεις αγωνιστικές να απομένουν, να τους προλάβει. Έτσι τερματίζει στην 4η θέση της Stoiximan Super League.

Παίρνουν την 4η θέση για τέταρτη φορά τα τελευταία επτά χρόνια και του δίνουν το εισιτήριο για το Conference League. Το ταξίδι εκεί θα ξεκινήσει από τον 2ο προκριματικό του και τα παιχνίδια θα διεξαχθούν στις 23 και 30 Ιουλίου. Η κλήρωση για τον συγκεκριμένο γύρο θα γίνει στις 17 Ιουνίου.