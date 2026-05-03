Ο ΠΑΟΚ νίκησε 3-1 τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι της Τούμπας για την 3η αγωνιστική των πλέι-οφ της Super League και τον έπιασε στους 61 βαθμούς, παίρνοντας μάλιστα και την πιθανή ισοβαθμία.

Τρομερά αποτελεσματικός ο Δικέφαλος του Βορρά στην επίθεση, κατάφερε να αξιοποιήσει τις τρεις μεγάλες φάσεις του και να εκμεταλλευθεί και τα τεράστια κενά των «ερυθρόλευκων» στα άκρα της άμυνας.

Οι Πειραιώτες από την πλευρά τους… κατάφεραν να περάσουν σχεδόν όλο το ματς μέσα και γύρω από την περιοχή του αντιπάλου αλλά να σκοράρουν μόλις μία φορά. Πίεσαν, είχαν καλή εικόνα από τη μέση και μπροστά αλλά και πάρα πολλές χαμένες ευκαιρίες, κάτι που τελικά κόστισε το ματς. Δύο γκολ πέτυχε για τους νικητές ο Γερεμέγεφ, ένα γκολ και μία ασίστ ο Ζίφκοβιτς, ο Ελ Κααμπί το γκολ του Ολυμπιακού από ασίστ του Τσικίνιο.

Δυνατό ξεκίνημα ο Ολυμπιακός και τρεις ευκαιρίες

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε πολύ δυνατά το παιχνίδι, βγαίνοντας στον αγωνιστικό χώρο της Τούμπας δείχνοντας διάθεση να πιέσει αμέσως πάρα πολύ την άμυνα του ΠΑΟΚ ώστε να διεκδικήσει τη νίκη που θα τον διατηρούσε ζωντανό στη μάχη του τίτλου.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν πολύ καλή κυκλοφορία μπάλας, σωστό ομαδικό πρέσινγκ και αντίστοιχα καλή δημιουργία, θυμίζοντας δηλαδή την «ομάδα Μεντιλίμπαρ» στα καλύτερα διαστήματά της. Αντιθέτως, ο Δικέφαλος του Βορρά δεν έδειχνε να μπορεί να ακολουθήσει τον πολύ γρήγορο ρυθμό του αντιπάλου, ενώ παράλληλα ρίσκαρε πάρα πολύ και με το build up από πίσω απέναντι σε μια ομάδα που πιέζει πολύ αποτελεσματικά, κάνοντας τελικά πάρα πολλά λάθη.

Σε μια από αυτές τις φάσεις, ο Ολυμπιακός βρήκε την πρώτη του μεγάλη ευκαιρία στα 30 δευτερόλεπτα, όταν οι Πειραιώτες πίεσαν, ο Γκαρθία έκλεψε από τον Μεϊτέ, η μπάλα έφτασε στον Τσικίνιο στην περιοχή όμως το σουτ που έκανε κόντραρε στον Κετζιόρα.

Στο 5′ σουτ του Πορτογάλου χαφ ανάγκασε τον Παβλένκα σε εντυπωσιακή επέμβαση σε κόρνερ, μετά την εκτέλεση του οποίου ο Ελ Κααμπί έστειλε τη μπάλα με κεφαλιά λίγο άουτ.

Γκολ ο ΠΑΟΚ με τον Γερεμέγεφ στην πρώτη του φάση

Στις τρεις ευκαιρίες του Ολυμπιακού, ο ΠΑΟΚ απάντησε με… γκολ! Ήταν το 15ο λεπτό του ντέρμπι, όταν οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στην πρώτη τους φάση στο ματς. Μια φάση διαρκείας μετά από κόρνερ του Ζίφκοβιτς, με τον Τζολάκη να αποκρούει αρχικά σουτ του Μιχαηλίδη και έπειτα τον Γερεμέγεφ να κάνει από κοντά το 0-1. Ένα γκολ που πάντως δεν θα έπρεπε να μετρήσει αφού διαιτητής και VAR «έχασαν» πλήρως την κίνηση του Μπάμπα μπροστά στον Τζολάκη, με τον παίκτη του ΠΑΟΚ να βρίσκεται σε θέση οφσάιντ ενώ έκανε κίνηση για να παίξει κανονικά τη μπάλα.

Παρά το 1-0 πάντως, ελάχιστα πράγματα άλλαξαν στο γήπεδο, με τον Ολυμπιακό να παραμένει σταθερά καλύτερος, με περισσότερη ενέργεια και πάθος για τη νίκη. Αμέσως μετά το γκολ του ΠΑΟΚ, ο Τσικίνιο είχε νέο σουτ από κοντά πάνω στα σώματα και στο 22′ ο Ελ Κααμπί έχασε τετ-α-τετ μετά από κάθετη μπαλιά του Ζέλσον, σουτάροντας πάνω στον Παβλένκα.

Δίκαιη ισοφάριση ο Ολυμπιακός με Ελ Κααμπί

Η μοναδική άλλη φάση των γηπεδούχων στο πρώτο ημίχρονο ήταν αυτή του 23′, όταν μετά από ενέργεια του Κωνσταντέλια, ο Γερεμέγεφ βρέθηκε τετ-α-τετ, αλλά ο Τζολάκης που είχε βγει εγκαίρως, έσωσε τη φάση.

Οι… ισορροπίες του αγώνα αποκαταστάθηκαν τελικά στο 29′, όταν ο Ολυμπιακός βρήκε το γκολ της ισοφάρισης το οποίο και δικαιούταν βάσει συνολικής εικόνας και απόδοσης.

Η πίεση της ομάδας του Μεντιλίμπαρ απέδωσε ξανά τα μέγιστα, μετά από κλέψιμο του Ζέλσον η μπάλα κυκλοφόρησε έξοχα, έφτασε δεξιά από τον Ροντινέι στον Τσικίνιο που έκανε το γύρισμα με τη μία και ο αμαρκάριστος Ελ Κααμπί από κοντά έγραψε το 1-1.

Ως το φινάλε του ημιχρόνου, ο Ολυμπιακός είχε ακόμη 2-3 οριακά ανολοκλήρωτες φάσεις για κάτι καλό μπροστά στο τέρμα του ΠΑΟΚ και ένα σουτ άουτ του Ροντινέι από καλή θέση. Το πρώτο 45λεπτο ολοκληρώθηκε με 10-3 τελικές και 51% κατοχή μπάλας υπέρ του Ολυμπιακού.

Ξανά πίεση ο Ολυμπιακός, ξανά πρώτος γκολ ο ΠΑΟΚ

Με την ίδια εικόνα ξεκίνησε και το δεύτερο ημίχρονο, φουλ πιεστικός και με πολύ καλό ρυθμό και κυκλοφορία μπάλας ο Ολυμπιακός, αλλά και πάλι… γκολ πρώτος ο ΠΑΟΚ! Στο 51′ οι «ερυθρόλευκοι» έχασαν νέα μεγάλη ευκαιρία με εξ επαφής κεφαλιά άουτ του Ρέτσου μετά το κόρνερ του Ροντινέι και στο 55′ ο ΠΑΟΚ σκόραρε. Ξανά, στην πρώτη του φάση στο δεύτερο ημίχρονο ο Δικέφαλος πήρε κεφάλι στο σκορ με ωραίο διαγώνιο πλασέ του Ζίφκοβιτς μετά από φάση διαρκείας και ατομική ενέργεια και πάσα του Κωνσταντέλια.

Το καθάρισε με το τρίτο γκολ ο ΠΑΟΚ

Ο ρυθμός και η ένταση ανέβηκαν μετά το 2-1, με τον ΠΑΟΚ να ανεβαίνει ψυχολογικά και αγωνιστικά, κάτι που εκμεταλλεύθηκε και πάλι άψογα. Στο 63′ ο Ολυμπιακός -ξανά- έχασε μεγάλη φάση για ένα ακόμη γκολ, όταν ο Παβλένκα απέκρουσε εντυπωσιακά σουτ του Τσικίνιο μέσα από την περιοχή, μετά από ωραία αντεπίθεση.

Δύο λεπτά αργότερα, ήρθε το 3-1. Αντεπίθεση για τους γηπεδούχους στο 65′, απίθανη μπαλιά του Κωνσταντέλια στην αλλαγή παιχνιδιού, ο Ζίφκοβιτς γύρισε έξυπνα για τον Γερεμέγεφ που από κοντά σκόραρε με δυνατό πλασέ.

Το 3-1 του ΠΑΟΚ ουσιαστικά «τελείωσε» το ματς. Ο ρυθμός έπεσε κατακόρυφα, έγιναν πολλές αλλαγές και ελάχιστες αξιόλογες φάσεις υπήρξαν ως το φινάλε, με τον Δικέφαλο του Βορρά να διαχειρίζεται το αποτέλεσμα και να παίρνει τη νίκη.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Η τεράστια αποτελεσματικότητα του ΠΑΟΚ στην επίθεση, σκοράροντας τρεις φορές στις τρεις ουσιαστικά μεγάλες φάσεις του στο ματς.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Η φάση του 1-0 του ΠΑΟΚ στο διάστημα που ο Ολυμπιακός πιέζει για να ανοίξει το σκορ παίζει τεράστιο ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα αφού προφανώς αν η ομάδα του Μεντιλίμπαρ είχε προηγηθεί, θα είχε παιχτεί ένα τελείως διαφορετικό ματς σε τακτικό επίπεδο.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Τα δύο μπακ του Ολυμπιακού, Κοστίνια και Ορτέγκα έχουν κάνει πολύ κακό ματς, αφήνοντας μεγάλα κενά στην ερυθρόλευκη άμυνα και βοηθώντας ελάχιστα επιθετικά.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Διαιτητής: Σιμόνε Σότσα (Ιταλία)

Βοηθοί: Μάρκο Τρινκιέρι (Ιταλία), Φεντερίκο Φοντάνι (Ιταλία)

Τέταρτος: Χρήστος Βεργέτης (Αρκαδίας)

VAR: Λούκα Παϊρέτο (Ιταλία)

AVAR: Φραντσέσκο Φουρνεάου (Ιταλία)

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Διαιτητής, επόπτης και AVAR δεν είδαν τον Μπάμπα να είναι σε θέση οφσάιντ στο 1-0 του ΠΑΟΚ αφού έκανε κίνηση για να παίξει και επηρέασε τη φάση και το οπτικό πεδίο του Τζολάκη.

ΣΚΟΡΕΡ:

Αλεξάντερ Γερεμέγεφ (15′, 65′), Άντριγια Ζίφκοβιτς (55′) – Αγιούμπ Ελ Κααμπί (29′)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφείρης (92′ Μπιάνκο), Μεϊτέ (76′ Οζντόεφ), Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας (86′ Ιβάνουσετς), Τάισον (76′ Πέλκας), Γερεμέγεφ (86′ Μύθου).

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος (90′ Μπιανκόν), Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε, Γκαρθία (71′ Ποντένσε), Τσικίνιο (90′ Ταρέμι), Ροντινέι (71′ Μουζακίτης), Ζέλσον Μαρτίνς (81′ Αντρέ Λουίς), Ελ Κααμπί.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (4η):

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (10/5, 19:30)