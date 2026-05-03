Ολοκληρώθηκε η 32η αγωνιστική της Bundesliga.
Η Ντόρτμουντ γνώρισε την ήττα από τη Γκλάντμπαχ, αλλά παρέμεινε στη δεύτερη θέση με απόσταση ασφαλείας από τη Λειψία. Η Φράιμπουργκ ήρθε ισόπαλη κόντρα στη Βόλφσμπουργκ, με τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη να βρίσκει δίχτυα. Στο άλλο ματς η Μάιντζ πέρασε από τη Σαν Πάουλι και τη «βύθισε» στις θέσεις του υποβιβασμού.
Η Γκλάντμπαχ πήρε μεγάλη νίκη απέναντι στη Ντόρτμουντ με 1-0, χάρη σε γκολ του Ταμπάκοβιτς.
Ο επιθετικός της ομάδας βρήκε δίχτυα στο 88ο λεπτό και χάρισε το τρίποντο στην ομάδα του για τη 32η αγωνιστική της Bundesliga, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες.
Παρά την ήττα, η Ντόρτμουντ διατηρεί προβάδισμα πέντε βαθμών από την τρίτη Λειψία, δύο αγωνιστικές πριν το τέλος, ενώ η Γκλάντμπαχ ανέβηκε στη 11η θέση της βαθμολογίας, φτάνοντας τους 35 βαθμούς.
Φράιμπουργκ – Βόλφσμπουργκ 1-1
Η Βόλφσμπουργκ απέσπασε ισοπαλία 1-1 στην έδρα της Φράιμπουργκ, στο πλαίσιο της 32ης αγωνιστικής της Bundesliga, αποτέλεσμα που τη βοηθά να βγει από την επικίνδυνη ζώνη μετά από μεγάλο διάστημα, με καθοριστική συμβολή του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη.
Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός άνοιξε το σκορ στο 55’ με κεφαλιά έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Έρικσεν, δίνοντας προβάδισμα στους «λύκους». Η Φράιμπουργκ όμως απάντησε στο 75’ με τον Λίνχαρτ, επίσης με κεφαλιά, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα.
Με τον βαθμό της ισοπαλίας, η Βόλφσμπουργκ ανέβηκε στη 16η θέση, η οποία οδηγεί σε μπαράζ παραμονής με τον τρίτο της Bundesliga 2, δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε.
Σαν Πάουλι – Μάιντζ 1-2
Η Μάιντς πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Σαν Πάουλι με 2-1, βάζοντας ακόμη μεγαλύτερη πίεση στους γηπεδούχους στη μάχη της παραμονής.
Η ομάδα της Μάιντς πήρε ξεκάθαρο προβάδισμα από το πρώτο ημίχρονο, με τα γκολ των Τίετζ στο 6’ και Μβένε στο 40’, που διαμόρφωσαν το 0-2. Η Σαν Πάουλι αντέδρασε αργά, μειώνοντας στο 87’ με τον Σισέι, χωρίς όμως να αποφύγει την ήττα.
Με αυτό το αποτέλεσμα, η Σαν Πάουλι παραμένει στη 16η θέση με 26 βαθμούς και βλέπει τον υποβιβασμό να πλησιάζει, ενώ η Μάιντς ανέβηκε στη 10η θέση της Bundesliga.
