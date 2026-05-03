Η ΑΕΛ Novibet συνεχίζει σε υψηλούς τόνους τις αντιδράσεις της για τη διαιτησία στο παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό, φέρνοντας στο φως την επιστολή που απέστειλε προς την ΕΠΟ και την ΚΕΔ.

Οι «βυσσινί» ξεκαθαρίζουν πως δεν πρόκειται να αφήσουν το θέμα να περάσει απαρατήρητο, εκφράζοντας έντονη δυσαρέσκεια για τις αποφάσεις του διαιτητή Φωτιά, κάνοντας λόγο –μεταξύ άλλων– για καταλογισμό ανύπαρκτου πέναλτι που επηρέασε την εξέλιξη της αναμέτρησης.

Η σχετική ανακοίνωση της ΑΕΛ Novibet

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ενημερώνει το φίλαθλο κοινό για τις πρωτοβουλίες που λαμβάνει θεσμικά, ως προς την αποσαφήνιση της χτεσινής σκανδαλώδους απόφασης του διαιτητή Φωτιά που έδωσε το ανύπαρκτο πέναλτι στον αγώνα Πανσεραϊκός-ΑΕΛ υπέρ της γηπεδούχου και όχι μόνο, δημοσιοποιώντας όπως οφείλει την επιστολή που απέστειλε σήμερα με αποδέκτες την ΕΠΟ και την ΚΕΔ.

Η επιστολή της ΑΕΛ

Προς:

Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (ΚΕΔ)

Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ)

Θέμα: Αίτημα δημοσιοποίησης συνομιλιών διαιτητή – VAR ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ Πανσερραϊκός – ΠΑΕ ΑΕΛ NOVIBET (2/5/2026, αποτέλεσμα 1-1)

Αξιότιμοι κύριοι,

Με την παρούσα επιστολή, η ΠΑΕ ΑΕΛ NOVIBET απευθύνεται με κάθε σεβασμό προς την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας, εκφράζοντας το αίτημά της για τη δημοσιοποίηση των ηχητικών και επικοινωνιακών δεδομένων που αφορούν στις συνομιλίες μεταξύ του κεντρικού διαιτητή και του Βίντεο Βοηθού Διαιτητή (VAR) κατά τη διάρκεια του αγώνα μεταξύ της ΠΑΕ Πανσερραϊκός και της ΠΑΕ ΑΕΛ NOVIBET, ο οποίος διεξήχθη στο Δημοτικό Γήπεδο Σερρών Εμμανουήλ Παπάς, στο πλαίσιο της 6ης των play out του πρωταθλήματος της Super League στις 2 Μαΐου 2026 και έληξε με αποτέλεσμα 1-1.

Κατά τη διεξαγωγή του ανωτέρω αγώνα, ο οποίος διευθύνθηκε από τον κεντρικό διαιτητή κ. Βασίλειο Φωτιά (Πέλλας) με VAR τον κ. Γιάννη Παπαδόπουλο (Μακεδονίας), προέκυψαν αμφιλεγόμενες φάσεις στις οποίες κλήθηκε να παρέμβει ο Διαιτητής VAR. Ειδικότερα, στις καθυστερήσεις του αγώνα, ο κ. Φωτιάς κλήθηκε από τον κ. Παπαδόπουλο να προχωρήσει σε on field review για το πέναλτι που τελικά καταλογίστηκε εις βάρος της ΠΑΕ ΑΕΛ NOVIBET, χωρίς η απόφαση να ανατραπεί. Οι αποφάσεις αυτές γέννησαν εύλογα ερωτήματα τόσο στη Διοίκηση και τους παίκτες μας, όσο και στο φίλαθλο κοινό. Χωρίς να αμφισβητούμε εξ αρχής την ορθότητα των αποφάσεων, θεωρούμε ότι η διαφάνεια αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της αξιοπιστίας κάθε αθλητικής διοργάνωσης, ιδία δε σε ποδοσφαιρικούς αγώνες υψίστης βαθμολογικής σημασίας, για την εξασφάλιση της παραμονής της ομάδας μας στην Super League Κατηγορία, όπου αγωνιζόμαστε κατά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο 2025-2026.

Για τους λόγους αυτούς, αιτούμαστε τη δημοσιοποίηση:

Των ηχητικών αρχείων των συνομιλιών μεταξύ του κεντρικού διαιτητή κ. Βασιλείου Φωτιά και του VAR κ. Γιάννη Παπαδόπουλου.

Την αιτιολόγηση του κ. Παπαδόπουλου προς τον κ. Φωτιά σχετικά με την επίμαχη φάση του πέναλτι στις καθυστερήσεις, καθώς και της τελικής απόφασης μετά το on field review.

Τυχόν βιντεοσκοπημένο υλικό ανάλυσης, εφόσον προβλέπεται από τον ισχύοντα κανονισμό.

Επισημαίνουμε ότι το αίτημά μας δεν εκφράζει αμφισβήτηση της αυθεντίας της ΚΕΔ, αλλά απορρέει από τη βαθιά μας πεποίθηση ότι η διαφάνεια ενισχύει την αξιοπιστία του πρωταθλήματος και προστατεύει εξίσου όλους τους εμπλεκόμενους — ομάδες, διαιτητές και φιλάθλους. Άλλωστε, ανάλογες πρακτικές έχουν υιοθετηθεί με επιτυχία σε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω επικοινωνία ή διευκρίνιση, εκφράζοντας την ελπίδα ότι το αίτημά μας θα τύχει της δέουσας προσοχής και αντιμετώπισης.