Μια ιδιαίτερη και άκρως συναισθηματική στιγμή εκτυλίχθηκε γύρω από τον Ζοζέ Μουρίνιο, όταν ένας φίλος της Ρόμα κατάφερε να συνδυάσει μια φωτογραφία με τον Πορτογάλο τεχνικό με μια πρόταση γάμου που αιφνιδίασε τους πάντες.

Ο οπαδός της Ρόμα πλησίασε τον Μουρίνιο ζητώντας μια αναμνηστική φωτογραφία, όμως η συνέχεια πήρε εντελώς απρόσμενη τροπή. Αμέσως μετά το κλικ, ο νεαρός φίλαθλος γύρισε προς τη σύντροφό του και, μπροστά στον «Special One», γονάτισε για να της κάνει πρόταση γάμου.

Η στιγμή προκάλεσε έντονη συγκίνηση, με τον προπονητή να παρακολουθεί το σκηνικό με ένα άβολο χαμόγελο συμμετέχοντας με τον δικό του τρόπο σε μια προσωπική στιγμή που θα μείνει αξέχαστη στο ζευγάρι.