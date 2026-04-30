Ιστορία γράφτηκε στο Conference League, καθώς ο Ισμαΐλα Σαρ πέτυχε το πιο γρήγορο γκολ που έχει καταγραφεί ποτέ στη διοργάνωση. Ο επιθετικός της Κρίσταλ Πάλας βρήκε δίχτυα μόλις στα 21 δευτερόλεπτα απέναντι στη Σαχτάρ Ντόνετσκ, στον πρώτο ημιτελικό, καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ.

Το προηγούμενο ταχύτερο γκολ ανήκε στον Φέρντι Ντράιφ, ο οποίος είχε σκοράρει σε 32 δευτερόλεπτα με τη Ραπίντ Βιέννης κόντρα στη Φίτεσε στα play-offs της σεζόν 2021/22. Έτσι, ο Σαρ βελτίωσε την κορυφαία επίδοση κατά περίπου 10 δευτερόλεπτα.

Στη σχετική λίστα των πιο γρήγορων τερμάτων στη διοργάνωση βρίσκονται επίσης ο Φρέντρικ Ούλβεσταντ, που είχε σκοράρει στα 34’’ με τη Σίβασπορ απέναντι στη Μπάλκανι, καθώς και ο Άντι Ντιούφ, ο οποίος είχε βρει δίχτυα στα 57’’ για τη Βασιλεία κόντρα στη Ζαλγκίρις.

Πρόκειται για τις πιο εντυπωσιακές εκκινήσεις αγώνων στον θεσμό, με τέσσερις παίκτες να έχουν καταφέρει να σκοράρουν πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό στο Conference League.