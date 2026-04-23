Ο Άρης έχει να κατακτήσει 22 χρόνια έναν τίτλο στο μπάσκετ, από εκείνο τον τελικό Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό το 2004. Κι όμως ρε φίλε, πολλοί είναι αυτοί που ακόμα απορούν με τη δυναμική και την αίγλη που βγάζει η ομάδα.

Δεν είναι, βέβαια, να απορείς… Ο Άρης έχει πάντα… ραμμένο πάνω του σαν παράσημο το ένδοξο παρελθόν. Πόσα γαλόνια παλαιών και νεότερων χρόνων, πάντα με τον χαρακτηρισμό του πάλαι ποτέ αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ.

Προφανώς και τα χρόνια πέρασαν… Ο Άρης δεν θα ζήσει ξανά ακριβώς εκείνες τις εποχές. Από πέρυσι το καλοκαίρι, όμως, έχει όλα τα φόντα μέσα στα επόμενα χρόνια να δημιουργήσει μία άλλη ομάδα που θα διεκδικεί τίτλους και θα είναι ικανή να γράψει ξανά ιστορία.

Ένα υπαρκτό όραμα που συνδυάζει τη δυναμική του κλαμπ, το brand και τον Ρίτσαρντ Σιάο ο οποίος… σαγηνεύτηκε από τα δύο πρώτα και φυσικά το απαραίτητο… σπρώξιμο από την οικογένεια του Αντετοκούνμπο, μερικά μέλη της οποίας θα δώσουν το «παρών» το επόμενο Σάββατο στο Παλέ για το παιχνίδι με τον Πανιώνιο.

Ο Κώστας στο παρκέ, ο Γιάννης και ο Θανάσης στην κερκίδα, μαζί με τον Σιάο και τον αξεπέραστο Νίκο Γκάλη. Ο «γκάνγκστερ» δεν γινόταν να λείπει από τη στιγμή που θα είναι ο Γιάννης εκείν. Και είναι γνωστός σε όλους ο θαυμασμός του σταρ των Μπακς για τον θρύλο του ελληνικού μπάσκετ.

Το σήμα κατατεθέν ενός κλαμπ που έπαιξε και αυτό τον ρόλο του ώστε ο Γιάννης να… ψήσει τον Σιάο να αγοράσει έναν… κοιμώμενο γίγαντα του ευρωπαϊκού μπάσκετ και σταδιακά να τον φέρει ξανά στο προσκήνιο. Έχει δρόμο ακόμα. Έχει όμως πλάνο, χρήματα και την δεδομένη υποστήριξη της οικογένειας Αντετοκούνμπο.

Άλλωστε, η επίσκεψη του Γιάννη και του Θανάση στο Παλέ δεν είναι μόνο λόγω Κώστα ή επειδή έχουν τη σχέση που έχουν με τον Σιάο. Για αυτούς, ο Άρης είναι κάτι παραπάνω από αυτά. Και ίσως αυτό γίνει πιο ξεκάθαρο με την πάροδο του χρόνου. Αν ήθελαν άλλωστε να δουν τον αδελφό τους, μπορούσαν να πάνε και χθες στο Περιστέρι.

Με την παρουσία όλων αυτών το επόμενο Σάββατο στο Παλέ, «κολλάει» και το γνωστό σύνθημα «είναι μικρό το γήπεδο». Το «Nick Galis Hall» θα είναι πήχτρα για να υποδεχθεί έναν από τους μεγαλύτερους αστέρες του NBA και να τον βάλει για τα καλά στο κλίμα που θα ζήσει για πρώτη φορά ως θεατής.

Εικόνες που δεν θα κάνουν απλά τον γύρο της Ευρώπης αλλά του κόσμου ολοκλήρου. Οχι ότι θα είναι η πρώτη φορά για μία από τις μεγαλύτερες έδρες του ευρωπαϊκού μπάσκετ, αλλά η παρουσία του Γιάννη θα… μπουστάρει ακόμα περισσότερο την προώθησή τους.

Άλλωστε ο Άρης πάντα μεγάλος ήταν. Τώρα, όμως… ξυπνάει! Και όσοι δεν το έχουν καταλάβει ακόμα, δεν θα αργήσουν να το αντιληφθούν.