Ο Βιθέντε Ταμπόρδα μίλησε μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ολυμπιακό για την αγωνιστική εικόνα των Πράσινων, αλλά και το στόχο που έχει πλέον η ομάδα του στα πλέι οφ.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Πιστεύω ότι στα πρώτα λεπτά τα πήγαμε καλύτερα, δημιουργήσαμε ευκαιρίες, τα ντέρμπι κρίνονται στις λεπτομέρειες, όπως ήταν οι φάσεις των γκολ. Όποιος διαχειρίζεται καλύτερα τις λεπτομέρειες έχει το προβάδισμα.

Όχι, ψυχολογικά δεν μας επηρέασε το 0-1. Μετά το 0-2 συνεχίσαμε με την ψυχολογία να κάνουμε το καλύτερο, όμως δεν περιμέναμε να δεχθούμε γκολ και αυτό άλλαξε πολλά στο παιχνίδι.

Όταν παίζεις για μια τόσο μεγάλη φανέλα ο στόχος είναι να κάνεις νίκες και αυτός είναι ο μοναδικός στόχος πλέον για την 3η θέση».