Ατμόσφαιρα… ηφαιστειακή στο Superclásico της Αργεντινής, με τη Ρίβερ Πλέιτ να φιλοξενεί την Μπόκα Τζούνιορς στο κατάμεστο «Μονουμεντάλ» του Μπουένος Άιρες, σε ένα ακόμη επεισόδιο του μεγαλύτερου ντέρμπι στον κόσμο.

Πριν καν ξεκινήσει το ματς, το γήπεδο μετατράπηκε σε σκηνικό χάους και εντυπωσιασμού, με τους οπαδούς των γηπεδούχων να δημιουργούν ένα μοναδικό κορεό, εκτοξεύοντας περίπου 52 τόνους χαρτάκια στον αγωνιστικό χώρο.

Οι εικόνες ήταν εντυπωσιακές και καθηλωτικές, με το Μονουμεντάλ να «χάνεται» μέσα στο λευκό πέπλο, ενώ οι πανοραμικές λήψεις ανέδειξαν για ακόμη μια φορά τη μαγεία και το μεγαλείο του Superclásico.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα