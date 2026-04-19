Ατμόσφαιρα… ηφαιστειακή στο Superclásico της Αργεντινής, με τη Ρίβερ Πλέιτ να φιλοξενεί την Μπόκα Τζούνιορς στο κατάμεστο «Μονουμεντάλ» του Μπουένος Άιρες, σε ένα ακόμη επεισόδιο του μεγαλύτερου ντέρμπι στον κόσμο.

Πριν καν ξεκινήσει το ματς, το γήπεδο μετατράπηκε σε σκηνικό χάους και εντυπωσιασμού, με τους οπαδούς των γηπεδούχων να δημιουργούν ένα μοναδικό κορεό, εκτοξεύοντας περίπου 52 τόνους χαρτάκια στον αγωνιστικό χώρο.

🇦🇷 Ha empezado el Superclásico de Argentina entre River Plate y Boca Juniors. ⚪️🔴 Y así fue el ESPECTACULAR recibimiento de la afición de River en el Monumental. #RiverPlate #Superclasico pic.twitter.com/rvVbWG1p89 (📹@TNTSportsAR) — Fútbol Total 𝕏⚽ (@FT_Total) April 19, 2026

Οι εικόνες ήταν εντυπωσιακές και καθηλωτικές, με το Μονουμεντάλ να «χάνεται» μέσα στο λευκό πέπλο, ενώ οι πανοραμικές λήψεις ανέδειξαν για ακόμη μια φορά τη μαγεία και το μεγαλείο του Superclásico.