Η ΑΕΚ φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ σε ένα παιχνίδι με τεράστια σημασία για τη μάχη της Superleague, καθώς το αποτέλεσμα μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τις ισορροπίες στην κορυφή.

Το ενδιαφέρον του κόσμου είναι έντονο, κάτι που φάνηκε και στην τελευταία ανοιχτή προπόνηση της ΑΕΚ στην Allwyn Arena, όπου αρκετοί φίλαθλοι έδωσαν δυναμικό παρών για να στηρίξουν την ομάδα πριν το μεγάλο ματς.

Στον αντίποδα, ο Ραζβάν Λουτσέσκου καλείται να διαχειριστεί μία σημαντική απουσία, καθώς ο Γιακουμάκης τέθηκε εκτός αποστολής την τελευταία στιγμή λόγω τραυματισμού.