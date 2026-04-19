Ο ΠΑΟΚ θα βρεθεί στην έδρα της AEK (19/04, 18:00) για τη 2η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League, θέλοντας να εκμεταλλευτεί τη σωματική και πνευματική επιβάρυνση της Ένωσης μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό από τη Ράγιο.

Οι «ασπρόμαυροι» γνωρίζουν ότι ένα διπλό στην «Allwyn Arena» θα τους φέρει σε απόσταση δύο βαθμών από την κορυφή, επαναφέροντάς τους δυναμικά στη μάχη του τίτλου. Αντίθετα, μια ήττα θα ψαλιδίσει σημαντικά τις πιθανότητές τους για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, κάνοντας τη συνέχεια ακόμα πιο δύσκολη.

Λίγο πριν τη σέντρα της μεγάλης αναμέτρησης, έγινε γνωστή και η ενδεκάδα που επέλεξε ο Ραζβάν Λουτσέσκου, με τον ΠΑΟΚ να ρίχνεται στη μάχη με στόχο ένα αποτέλεσμα που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες στη διαδικασία των playoffs.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ:

Τσιφτσής, Σάντσες, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Ζαφείρης, Οζντόεφ, Κωνσταντέλιας, Χατσίδης, Τάισον, Γερεμέγεφ

Στον πάγκο του ΠΑΟΚ βρίσκονται:

Παβλένκα, Κένι, Τέιλορ, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μεϊτέ, Καμαρά, Μπιάνκο, Πέλκας, Ιβάνουσετς, Ζίβκοβιτς, Μύθου