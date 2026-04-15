Η regular season της EuroLeague οδεύει προς την ολοκλήρωσή της, με το ενδιαφέρον να στρέφεται τόσο στα playoffs όσο και στα ατομικά βραβεία της χρονιάς. Σε αυτό το πλαίσιο, η διοργανώτρια αρχή ζήτησε από τον Σάσα Βεζένκοφ να δώσει τη δική του ψήφο για τον MVP και την κορυφαία πεντάδα.

Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού δεν δίστασε να επιλέξει τον εαυτό του ως πολυτιμότερο παίκτη της σεζόν 2025-26, μια επιλογή που ήδη έχει προκαλέσει ποικίλα σχόλια.

🤩 All-EuroLeague Team discussions are heating up once again. Here’s what these three stars had to say. Vote now and help shape the outcome! pic.twitter.com/2q6hSNk3Ia — EuroLeague (@EuroLeague) April 15, 2026

Όσον αφορά την καλύτερη πεντάδα, πέρα από τον ίδιο, συμπεριέλαβε τους Σιλβέν Φρανσίσκο (Ζαλγκίρις), Ελάιζα Μπράιαντ (Χάποελ Τελ Αβίβ), Ζαν Μοντέρο (Βαλένθια) και τον συμπαίκτη του στους «ερυθρόλευκους», Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Οι επιλογές του διεθνούς άσου έχουν ήδη ανοίξει τη συζήτηση γύρω από τα φετινά βραβεία, λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της πιο κρίσιμης φάσης της σεζόν.