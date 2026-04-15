Με εμφατικό τρόπο επέστρεψε στη δράση η ομάδα πόλο Ανδρών του Ολυμπιακού, επικρατώντας εύκολα του Πανιωνίου με 22-13 εκτός έδρας στη Νέα Σμύρνη, στο εξ αναβολής παιχνίδι της 6ης αγωνιστικής της Β’ φάσης της Water Polo League. Οι «ερυθρόλευκοι» του Έλβις Φάτοβιτς, μετά από δύο εβδομάδες αγωνιστικής απραξίας, συνέχισαν αήττητοι στο πρωτάθλημα, φτάνοντας τις 21 […]
Πλούσιο θέαμα προσφέρει η αναμέτρηση ανάμεσα σε Μπάγερν Μονάχου και Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Γκιουλέρ έβαλε ξανά μπροστά τους φιλοξενούμενους στο 29’, με ένα εκπληκτικό χτύπημα φάουλ έξω από την περιοχή. Η απάντηση της Μπάγερν ήταν άμεση, με τον Χάρι Κέιν να ισοφαρίζει εννέα λεπτά αργότερα με ιδανικό πλασέ. Ωστόσο, ο Μπαπέ… χτύπησε στο 43′, επαναφέροντας […]
Η αναμέτρηση στην «Allianz Arena» ανάμεσα στη Μπάγερν Μονάχου και τη Ρεάλ Μαδρίτης ξεκίνησε δυνατά, με δύο γρήγορα γκολ μέσα σε μόλις έξι λεπτά. Στο 1’ ο Γκιουλέρ άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους, ενώ στο 6’ ο Παύλοβιτς ισοφάρισε, φέρνοντας ξανά το παιχνίδι στα ίσια. Δείτε τα γκολ
Η ΑΕΚ πανηγύρισε μια σπουδαία πρόκριση στο Final 4 του BCL, πραγματοποιώντας μεγάλη ανατροπή στην τέταρτη περίοδο απέναντι στην Μπανταλόνα και γράφοντας μία ακόμη σημαντική σελίδα στην ιστορία της. Μετά τη λήξη του αγώνα, το κλίμα στη Sunel Arena ήταν εκρηκτικό, με παίκτες και φιλάθλους να πανηγυρίζουν έξαλλα την επιτυχία με έντονο ενθουσιασμό.
Άδοξα ολοκληρώθηκε ο πρώτος τελικός της Α1 Γυναικών ανάμεσα σε Αθηναϊκό και Παναθηναϊκό, καθώς οι «πράσινες» δεν εμφανίστηκαν στο παρκέ για το δεύτερο μέρος. Η ομάδα της Σελέν Ερντέμ ζήτησε την παρουσία φιλάθλων στο γήπεδο, ωστόσο το αίτημα δεν ικανοποιήθηκε. Παρά το χρονικό περιθώριο των 20 λεπτών που έδωσαν οι διαιτητές για την επιστροφή τους, […]