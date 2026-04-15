Μια τιτανομαχία που… θα μπορούσε να είναι και τελικός, έρχεται να καθηλώσει την Ευρώπη στα προημιτελικά του UEFA Champions League, με το MEGA να μεταδίδει ζωντανά στις 22:00 το σπουδαίο ντέρμπι ανάμεσα στη Μπάγερν Μονάχου και τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η ομάδα του Κομπανί έρχεται με φόρα μετά την επικράτηση στο πρώτο παιχνίδι στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου με 2-1. Από την άλλη, η «Βασίλισσα» με πιστή στο… DNA της διοργάνωσης και με τον γνώριμο, αποτελεσματικό τρόπο της, θέλει να αντρέψει το εις βάρος της σκορ και να πάει ένα βήμα πιο κοντά στον τελικό της Βουδαπέστης.

Η σύγκρουση δύο ποδοσφαιρικών κολοσσών, με βαριά φανέλα και τεράστια ιστορία στη διοργάνωση, προμηνύει ένα ματς υψηλής έντασης, ρυθμού και ποιότητας, που δύσκολα θα αφήσει ασυγκίνητο οποιονδήποτε φίλο του ποδοσφαίρου.

Στην περιγραφή του αγώνα θα βρίσκεται ο Αντώνης Κατσαρός.

