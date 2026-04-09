Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 17χρονος που κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις σε βάρος 14χρονης στη Θεσσαλονίκη, ύστερα από την απολογία του ενώπιον ανακριτή.

Ο ανήλικος, ο οποίος έχει καταγωγή από την Αίγυπτο, αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται – βιασμό και γενετήσιες πράξεις με ανήλικη κάτω των 15 ετών. Κατά πληροφορίες, φέρεται να υποστήριξε ότι οι πράξεις έγιναν με τη συναίνεση της 14χρονης και ότι δεν γνώριζε την πραγματική της ηλικία.

Μετά την απολογία του, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την αποφυλάκισή του με την επιβολή δύο περιοριστικών όρων: απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και απαγόρευση προσέγγισης ή επικοινωνίας με την ανήλικη.