Συνελήφθη, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, βραδινές ώρες την 31-3-2026 στο κέντρο της Αθήνας, 14χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για ληστείες κατ’ εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος τουλάχιστον από τον περασμένο μήνα, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του πρόσωπου του, εισέρχονταν σε πρατήρια υγρών καυσίμων και μίνι μάρκετ και με την απειλή μαχαιριού σε βάρος υπαλλήλων αφαιρούσε χρηματικά ποσά.

Ανωτέρω αστυνομικοί εντόπισαν τον 14χρονο και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παγκρατίου, το οποίο επελήφθη προανακριτικά.

Στο πλαίσιο ανάλυσης πληροφοριακών δεδομένων και στοιχείων, εξιχνιάστηκαν -7- ληστείες (τετελεσμένες και σε απόπειρα) σε Ακρόπολη, Δάφνη, Καλλιθέα και Παγκράτι, ενώ στην οικία του βρέθηκε και κατασχέθηκε ρουχισμός που φορούσε κατά την τέλεση των αξιόποινων πράξεων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.