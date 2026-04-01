ΔΥΠΑ: Με συνέπεια, διαφάνεια και πλήρη οργάνωση ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές Μαρτίου της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης προς εργαζόμενους, ανέργους, γονείς, ειδικές επαγγελματικές ομάδες και φορείς υποδοχής/εργοδότες. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας, οι καταβολές αποτελούν κρίσιμο σκέλος της κοινωνικής πολιτικής της, στηρίζοντας έμπρακτα χιλιάδες πολίτες σε όλη τη χώρα.

Με τις πληρωμές Μαρτίου, η ΔΥΠΑ επιβεβαιώνει τον σταθερό της ρόλο στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, της προστασίας των οικογενειών και της ενίσχυσης της απασχόλησης. Η τακτική αυτή διαδικασία συμβάλλει ουσιαστικά στην οικονομική σταθερότητα και την ενδυνάμωση της αγοράς εργασίας.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «η δημοσιοποίηση αναλυτικών στοιχείων κάθε μήνα αποτελεί μέρος της πολιτικής πλήρους διαφάνειας και λογοδοσίας προς τους πολίτες». Η ΔΥΠΑ επιδιώκει να ενημερώνει συστηματικά το κοινό για τη διαχείριση των πόρων και την πορεία των προγραμμάτων της.

Με συνέπεια και κοινωνική ευαισθησία, η Υπηρεσία συνεχίζει να υλοποιεί στοχευμένες παρεμβάσεις που στηρίζουν ουσιαστικά εργαζόμενους, ανέργους, γονείς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Οι δράσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ενίσχυση της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής.