Η ιατροδικαστική εξέταση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η 59χρονη, η οποία εντοπίστηκε νεκρή σε μονοκατοικία στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, έχασε τη ζωή της από ασφυξία, επιβεβαιώνοντας την αρχική εκτίμηση για τα αίτια του θανάτου.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, ως πιθανό μέσο του εγκλήματος θεωρείται το λουρί της τσάντας της, το οποίο βρέθηκε περασμένο γύρω από τον λαιμό της. Παράλληλα, στο πρόσωπό της διαπιστώθηκε τραύμα στην περιοχή του ματιού, που εκτιμάται ότι προήλθε από χτύπημα.

Πηγές που ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, αναφέρουν πως δεν προέκυψαν ευρήματα σεξουαλικής κακοποίησης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Αστυνομία, στη μονοκατοικία δεν βρέθηκαν ίχνη διάρρηξης, ωστόσο διαπιστώθηκε ότι έλειπαν προσωπικά αντικείμενα της παθούσας, όπως για παράδειγμα έγγραφα και κοσμήματα, σύμφωνα με το ΑΠΕ.

Θα «μιλήσει» το κινητό της

Στελέχη του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδας προσδοκούν να πάρουν απαντήσεις και από το κινητό της τηλέφωνο, το οποίο βρέθηκε στο σπίτι. Η τηλεφωνική συσκευή εστάλη στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ.

Η 59χρονη ζούσε μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, ενώ είχε επιλέξει να αγοράσει την μονοκατοικία στον Εύοσμο για να είναι κοντά σε συγγενικά της πρόσωπα. Τους τελευταίους μήνες φαίνεται πως είχε αρχίσει να ανακαινίζει το σπίτι, για το οποίο είχε δώσει προκαταβολή.