Η ΕΛΑΣ έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία και τις φωτογραφίες των ηγετικών μελών της οικογένειας Ρομά, που συνελήφθησαν από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την υπόθεση απάτης με χρυσές λίρες στη Λάρισα.

Πρόκειται για την οικογένεια Βιλανάκη, γνωστή στις Αρχές επί σειρά ετών, καθώς τα μέλη της διαθέτουν βαρύ ποινικό μητρώο. Η δράση τους είχε απασχολήσει επανειλημμένα τις αστυνομικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, σε βάρος των κατηγορουμένων ασκήθηκε ποινική δίωξη για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και για απάτη κατ’ εξακολούθηση με σκοπό την πρόκληση ζημίας σε ξένη περιουσία και την απόκτηση παράνομου οικονομικού οφέλους άνω των 120.000 ευρώ.

Επιπλέον, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, υπό τη μορφή απόκτησης, κατοχής και χρήσης περιουσίας, με πλήρη γνώση της προέλευσής της από παράνομες πράξεις. Το συνολικό ποσό που φέρεται να εμπλέκεται υπερβαίνει επίσης τις 120.000 ευρώ.

Η έρευνα του λεγόμενου «ελληνικού FBI», και ειδικότερα του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της ΔΑΟΕ, αποκάλυψε εντυπωσιακά ευρήματα: παράνομο οπλισμό, χρυσές λίρες, πολυτελείς κατοικίες και ακόμη και βίλα με ελικοδρόμιο, που καταδεικνύουν το εύρος της εγκληματικής δραστηριότητας.

Τα στοιχεία και οι φωτογραφίες τους

ΒΙΛΑΝΑΚΗ Γεώργιο του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας, γεν. 03-11-1982 στη Λάρισα,

ΒΙΛΑΝΑΚΗ Κυριάκο του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας, γεν. 29-01-1976 στην Έδεσσα,

ΒΙΛΑΝΑΚΗ Μάρκο του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας, γεν. 06-06-1984 στην Κατερίνη,