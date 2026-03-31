Δικογραφία σε βάρος του φερόμενου ως ιδιοκτήτη της αυτοσχέδιας στάνης σε ταράτσα πολυκατοικίας στους Αμπελόκηπους σχηματίστηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Αμπελοκήπων, καθώς και σε βάρος εταιρείας διαχείρισης ακινήτου, για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία ζώων (ν. 4830/2021), μετά από διερεύνηση υπόθεσης παράνομης εκτροφής ζώων.

Ειδικότερα, κατόπιν καταγγελίας, αστυνομικοί του Α.Τ. Αμπελοκήπων προχώρησαν άμεσα σε έλεγχο κτηρίου στη Λεωφόρο Κηφισίας, όπου διαπιστώθηκε ότι στον κοινόχρηστο χώρο της ταράτσας είχε κατασκευαστεί πρόχειρη εγκατάσταση, εντός της οποίας διατηρούνταν ζώα φάρμας, σε ακατάλληλες συνθήκες υγιεινής.

Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν και περισυλλέχθηκαν 31 κοτόπουλα και 10 πτηνά διαφόρων ειδών καθώς και 10 ενήλικες κατσίκες και 3 ερίφια αλλά και πάπιες, τα οποία διαβιούσαν σε διαμορφωμένους χώρους με εμφανή σημάδια ακαθαρσίας και πλημμελούς φροντίδας.

Άμεσα ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας Προστασίας Ζώων, ενώ, υπό τον συντονισμό της Ελληνικής Αστυνομίας, κινητοποιήθηκαν συναρμόδιες υπηρεσίες για την ασφαλή απομάκρυνση των ζώων, την υγειονομική τους εξέταση και την καταγραφή τυχόν πολεοδομικών παραβάσεων.

Τα ζώα μεταφέρθηκαν σε κατάλληλους χώρους φιλοξενίας, όπου θα υποβληθούν στους απαραίτητους ελέγχους.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η Ελληνική Αστυνομία ανταποκρίνεται με απόλυτη προτεραιότητα σε θέματα προστασίας των ζώων και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, ενώ παραμένει σε διαρκή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και παράνομης εκμετάλλευσης ζώων.