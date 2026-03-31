Το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας καταγράφει πλέον μετρήσιμη πρόοδο, καθώς οι δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D) ανέρχονται στο 1,5% του ΑΕΠ, ενώ οι νεοφυείς επιχειρήσεις έχουν προσελκύσει επενδύσεις άνω των 2 δισ. ευρώ.

Αυτό υπογράμμισε ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Μπρατάκος, κατά τον χαιρετισμό του στο Συνέδριο Υψηλής Τεχνολογίας και Καινοτομίας Κύπρου–Ελλάδας, που πραγματοποιήθηκε στους χώρους του UNIC Athens.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Χρειάζεται να φέρουμε πιο κοντά την έρευνα με την παραγωγή, να επιταχύνουμε τη μετατροπή της γνώσης σε προϊόν και υπηρεσία και να ενισχύσουμε τις συνεργασίες, γιατί σήμερα κανείς δεν καινοτομεί μόνος του».

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Κυπριακού Εμπορικού Κέντρου Αθήνας/Εμπορικού Τμήματος της πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) και τον Σύνδεσμο Κυπρίων Επαγγελματιών Ελλάδας (ΣΚΕΕ), με την υποστήριξη του Enterprise Europe Network.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε 22 επιχειρήσεις από την Κύπρο και 51 από την Ελλάδα, ενώ πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 150 στοχευμένες B2B συναντήσεις, δημιουργώντας ουσιαστικές προοπτικές συνεργασίας και επενδυτικών ευκαιριών.

Σε μήνυμά του, ο πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, Σταύρος Αυγουστίδης, τόνισε ότι η συνεργασία των δύο χωρών στον τομέα της καινοτομίας αποτελεί στρατηγική επιλογή. Όπως σημείωσε, η κοινή αυτή πορεία ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των οικονομιών και δημιουργεί νέες δυνατότητες για επενδύσεις και ανάπτυξη.

Η πρόεδρος του Συνδέσμου Κυπρίων Επαγγελματιών Ελλάδας, Δέσποινα Παναγιώτου Θεοδοσίου, υπογράμμισε τη σημασία της ουσιαστικής διασύνδεσης Κύπρου και Ελλάδας στον τομέα της τεχνολογίας και της καινοτομίας, δηλώνοντας: «Η συνεργασία μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας δεν είναι απλώς σημαντική, είναι αναγκαία. Η τεχνολογία αποτελεί πλέον τη βάση πάνω στην οποία χτίζονται όλοι οι τομείς της οικονομίας και προϋπόθεση ανταγωνιστικότητας».

Όπως πρόσθεσε, το ζητούμενο δεν είναι η ύπαρξη ταλέντου –το οποίο υπάρχει και στις δύο χώρες– αλλά η δυνατότητα αξιοποίησής του σε μεγαλύτερη κλίμακα.

Ενιαίο οικοσύστημα καινοτομίας

Η ίδια επισήμανε ότι Κύπρος και Ελλάδα μπορούν να λειτουργήσουν ως ενιαίο οικοσύστημα καινοτομίας, συνδέοντας:

– την έρευνα με την επιχειρηματικότητα

– τη γνώση με την εφαρμογή

– τις τοπικές δυνατότητες με τη διεθνή αγορά

Ο γενικός γραμματέας του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, Φιλόκυπρος Ρουσσουνίδης, αναφέρθηκε στη διαχρονικά στενή και παραγωγική συνεργασία των επιμελητηρίων Κύπρου και Ελλάδας.

Όπως επισήμανε, η σύμπραξη αυτή αποτελεί βασικό πυλώνα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, με τα επιμελητήρια να βρίσκονται σταθερά στο πλευρό των επιχειρήσεων –νεοφυών και ώριμων– προσφέροντας στήριξη, καθοδήγηση και εργαλεία ανάπτυξης.