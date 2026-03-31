Ανοδική πορεία καταγράφει η τιμή του καφέ αλλά και της σοκολάτας, με φορείς της αγοράς να κάνουν λόγο για αυξήσεις έως και 20%.
Στα ύψη η τιμή του καφέ
- Καφές στιγμιαίος 200γρ: Από 5,99€ στα 8,43€ (+40.7%)
- Κάψουλες εσπρέσσο 10 τεμάχια: Από 2,98€ στα 3,30€ (+10.7%)
- Ελληνικός 95γρ: Από 1,92€ στα 2,33€ (+21.3%)
Ανατιμήσεις και στον καφέ σε καταστήματα και take away.
- Στο χέρι: Από 1,90 ευρώ έως 2,70 ευρώ (2025), 2,20 ευρώ έως 4,20 ευρώ (+55.5%)
- Στο τραπέζι: Από 3,30 ευρώ έως 4,80 ευρώ (2025), 3,60 ευρώ έως 5,50 ευρώ (+14.5%)
Το ράλι τιμών δεν έχει τέλος και στην σοκολάτα που ακριβαίνει διαρκώς.
- Από 1,14€ στο 1,56€ τα 100γρ (+36.8%)
- Από 1,99€ στα 2,48€ τα 60γρ με στέβια (+24.6%)