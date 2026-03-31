Ανοδική πορεία καταγράφει η τιμή του καφέ αλλά και της σοκολάτας, με φορείς της αγοράς να κάνουν λόγο για αυξήσεις έως και 20%.

Στα ύψη η τιμή του καφέ

  • Καφές στιγμιαίος 200γρ: Από 5,99€ στα 8,43€ (+40.7%)
  • Κάψουλες εσπρέσσο 10 τεμάχια: Από 2,98€ στα 3,30€ (+10.7%)
  • Ελληνικός 95γρ: Από 1,92€ στα 2,33€ (+21.3%)

Ανατιμήσεις και στον καφέ σε καταστήματα και take away.

  • Στο χέρι: Από 1,90 ευρώ έως 2,70 ευρώ (2025), 2,20 ευρώ έως 4,20 ευρώ (+55.5%)
  • Στο τραπέζι: Από 3,30 ευρώ έως 4,80 ευρώ (2025), 3,60 ευρώ έως 5,50 ευρώ (+14.5%)

Το ράλι τιμών δεν έχει τέλος και στην σοκολάτα που ακριβαίνει διαρκώς.

  •  Από 1,14€ στο 1,56€ τα 100γρ (+36.8%)
  • Από 1,99€ στα 2,48€ τα 60γρ με στέβια (+24.6%)

Τι λένε οι επιχειρηματίες στον κλάδο της ζαχαροπλαστικής για την τιμή της σοκολάτας

