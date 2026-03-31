Αποκλειστικά στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα MEGA μίλησε ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Αναφερόμενος στα προβλήματα στελέχωσης και λειτουργίας των μονάδων εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) και άλλων ειδικοτήτων στα ελληνικά νοσοκομεία, ο κος Θεμιστοκλέους σημείωσε ότι οι κλίνες ΜΕΘ έχουν σχεδόν διπλασιαστεί μετά τον Covid-19 και η πληρότητα στα γύρω νοσοκομεία είναι χαμηλή (50%-60%), υποδηλώνοντας διαθέσιμα κρεβάτια. […]