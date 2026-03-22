Πλούσιο είναι το σημερινό πρόγραμμα αθλητικών μεταδόσεων σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, στίβο και τένις, με σημαντικούς αγώνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό στις μεγάλες τηλεοπτικές πλατφόρμες.

Η ημέρα ξεκινά στις 11:20 στην ΕΡΤ2 με το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου (3η μέρα), ενώ στις 12:00 το COSMOTE SPORT 4 HD μεταδίδει το ματς Φενέρμπαχτσε – Ερόκσπορ για την Turkish Basketball Super League.

Ακολουθούν στις 13:00 το παιχνίδι ΑΕΚ – Ηρακλής για τη Stoiximan GBL στην ΕΡΤ Sports 1 και στις 13:30 η αναμέτρηση Κόμο – Πίζα στη Serie A μέσω COSMOTE SPORT 2 HD.

Το πρόγραμμα συνεχίζεται με πληθώρα ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων: στις 14:00 Νιούκαστλ – Σάντερλαντ (Premier League, Novasports), στις 14:30 Φορτούνα Ντίσελντορφ – Χέρτα Βερολίνου (Bundesliga 2, Novasports 3HD) και την ίδια ώρα το Νταντί Γιουνάιτεντ – Σέλτικ (Scottish Premiership, COSMOTE SPORT 1 HD).

Απογευματινή δράση στα γήπεδα

Στις 15:00 μεταδίδονται οι αγώνες Μπαρτσελόνα – Ράγιο Βαγιεκάνο (La Liga, Novasports 1HD) και Ηρακλής – Αναγέννηση Καρδίτσας (Super League 2, Action 24). Λίγο αργότερα, στις 15:30, το Novasports Prime προβάλλει το μεγάλο ντέρμπι Φέγενορντ – Άγιαξ για την Eredivisie.

Η μηχανοκίνητη δράση ξεκινά στις 15:35 με το MotoGP 2026 Γκραν Πρι Βραζιλίας (Warm Up) στο COSMOTE SPORT 5 HD, ενώ στις 16:00 ακολουθούν οι αγώνες της Serie A Μπολόνια – Λάτσιο και Αταλάντα – Ελλάς Βερόνα. Την ίδια ώρα η ΕΡΤ2 μεταδίδει το ντέρμπι Πανιώνιος – Παναθηναϊκός για τη Stoiximan GBL.

Στις 16:15 οι φίλοι της Premier League μπορούν να παρακολουθήσουν τα παιχνίδια Τότεναμ – Νότιγχαμ Φόρεστ και Άστον Βίλα – Γουέστ Χαμ, ενώ στις 16:30 το Novasports Start δείχνει το Μάιντς – Άιντραχτ Φρανκφούρτης (Bundesliga).

Το βράδυ κορυφώνονται οι αναμετρήσεις

Από τις 19:00 η δράση μεταφέρεται στα ελληνικά γήπεδα με αγώνες της Super League: Αστέρας Aktor – Παναθηναϊκός, Λεβαδειακός – Ατρόμητος, Άρης – ΟΦΗ, ΑΕΚ – Κηφισιά, Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός, Βόλος ΝΠΣ – ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός – ΑΕΛ.

Την ίδια ώρα το COSMOTE SPORT 9 HD προβάλλει το Ρόμα – Λέτσε (Serie A), ενώ στις 19:30 ακολουθεί το Μπιλμπάο – Μπέτις (La Liga, Novasports 1HD) και το MotoGP 2026 Γκραν Πρι Βραζιλίας (Αγώνας) στο COSMOTE SPORT 5 HD.

Στις 20:12 η ΕΡΤ2 μεταδίδει ζωντανά τον τελικό του Μίλτου Τεντόλου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου, ενώ στις 20:00 οι φίλοι του μπάσκετ μπορούν να δουν το Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης (ACB Liga Endesa, COSMOTE SPORT 8 HD).

Η βραδιά ολοκληρώνεται με εντυπωσιακές αναμετρήσεις: στις 21:45 το Φιορεντίνα – Ίντερ (Serie A), στις 22:00 το Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης (La Liga) και στις 22:30 το Μπράγκα – Πόρτο (Liga Portugal). Το πρόγραμμα κλείνει στις 23:00 με τον αγώνα Ντένβερ Νάγκετς – Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς για το NBA στο COSMOTE SPORT 4 HD.