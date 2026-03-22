Μια ιστορική ημέρα έζησαν ο Ηρακλής και ο κόσμος του, που γέμισε το Καυτανζόγλειο για να γιορτάσει την κατάκτηση του τίτλου στον βόρειο όμιλο της Super League 2 και την πολυπόθητη επιστροφή στη Stoiximan Super League μετά από εννέα χρόνια.

Ο «γηραιός» επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του και μέσα στο γήπεδο, επικρατώντας με 3-1 της Αναγέννησης Καρδίτσας στην τελευταία αγωνιστική των play offs, ολοκληρώνοντας την πορεία του χωρίς ήττα και διευρύνοντας το εντυπωσιακό αήττητο σερί του στους 37 αγώνες.

Η ομάδα του Γιώργου Πετράκη παρουσίασε σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας μια εικόνα συνέπειας και αγωνιστικής ωριμότητας, συνδυάζοντας αποτελεσματικότητα με χαρακτήρα, στοιχεία που την οδήγησαν δίκαια στην κορυφή.

Με το τελευταίο σφύριγμα, το αγωνιστικό κομμάτι έδωσε τη θέση του στη γιορτή. Στο Καυτανζόγλειο στήθηκε σκηνικό αποθέωσης, με τον Κριστιάν Κούστα να σηκώνει το τρόπαιο και να το μοιράζεται με συμπαίκτες και κόσμο, σε μια στιγμή που σφράγισε την επιστροφή του Ηρακλή εκεί που ανήκει.

