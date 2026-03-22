Έναν φίλο από τα… όχι και τόσο παλιά υποδέχθηκε ο Άρης στο πλαίσιιο του αγώνα κόντρα στον ΟΦΗ.

Ο Χουλιάν Κουέστα επέστρεψε στο «Κλεάνθης Βικελίδης», πρώτη φορά μετά την αποχώρησή του το περασμένο καλοκαίρι με προορισμό την Τουρκία και την Αντάλιασπορ.

Ο έμπειρος τερματοφύλακας εκμεταλλεύτηκε την απουσία αγωνιστικών υποχρεώσεων αυτό το Σαββατοκύριακο και ταξίδεψε οικογενειακώς στη Θεσσαλονίκη. Δεν μπορούσε, λοιπόν, να μην δει από κοντά την ομάδα στην οποία αγωνίστηκε για επτά ολόκληρα χρόνια και αποτελεί κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας της.