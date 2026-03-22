Η νέα αποκαρδιωτική εμφάνιση του Άρη και η ήττα από τον ΟΦΗ έφερε και φυσιολογικές αντιδράσεις πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.

Ηδη από το 0-2 ο κόσμος αποδοκίμασε έντονα τόσο τους ποδοσφαιριστές όσο και τον Θεόδωρο Καρυπίδη, ο οποίος τα… άκουσε και όταν κατευθυνόταν στα αποδυτήρια μετά το τέλος του αγώνα.

Ένα βαρύ κλίμα που δυστυχώς για τον Άρη είναι μία πάγια κατάσταση τη φετινή σεζόν, δίχως να πείθει ότι μπορεί να αλλάξει κάτι στην εξτρά διαδικασία του πρωταθλήματος και να διεκδικήσει την 5η θέση για την οποία έχει τον πρώτο λόγο ο Λεβαδειακός.