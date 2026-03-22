Μετά την εμφατική νίκη της Μπάγερν με 4-0 απέναντι στην Ουνιόν Βερολίνου για την 27η αγωνιστική της Bundesliga, ο νεαρός φορ δεν έκρυψε τη χαρά του στις δηλώσεις του. Μάλιστα, στάθηκε ιδιαίτερα στην πρώτη του κλήση στη Εθνική Γερμανίας, ενόψει των φιλικών αναμετρήσεων με την Ελβετία (27/03) και τη Γκάνα (30/03).

Όπως ανέφερε ο 18χρονος, την ώρα που δέχθηκε την κλήση βρισκόταν σε μάθημα φροντιστηρίου: «Ήμουν στο φροντιστήριο μαθηματικών όταν με πήρε τηλέφωνο ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν. Στην αρχή δεν απάντησα, αλλά μετά από πέντε λεπτά κάλεσα πίσω και ενθουσιάστηκα όταν άκουσα ότι είχα επιλεγεί».

Παρά την πρώτη του πρόσκληση στην Εθνική, κρατά χαμηλούς τόνους και δείχνει αποφασισμένος να δουλέψει για να καθιερωθεί: «Δεν πιέζω τον εαυτό μου. Απλώς θα παίξω το ποδόσφαιρο μου και ελπίζω όλα να πάνε καλά και να είμαι μέλος της αποστολής του Παγκοσμίου Κυπέλλου».