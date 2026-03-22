Ο Έλληνας τεχνικός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα που αντιμετωπίζει ο Άρης στο γκολ, αδυνατώντας να σκοράρει για τρίτο σερί ματς.

«Επαναλαμβανόμενη σύμπτωση, παύει να είναι σύμπτωση… Άλλο ένα ματς στο οποίο δεν μπορούμε να σκοράρουμε. Άλλαξε όλη η επιθετική γραμμή ξανά.

Είναι οι μόνες θέσεις που μπορούμε να κάνουμε αλλαγές, αφού μεσοαμυντικά δεν έχουμε επιλογές. Έχουμε θέματα που τα γνωρίζετε.

Θα μπορούσαμε να είχαμε προηγηθεί. Κάναμε 34 τελικές και ενώ δώσαμε έμφαση στο επιθετικό κομμάτι, να παράξουμε φάσεις και να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα όλης της χρονιάς…

Είχαμε και έχουμε τη 2η χειρότερη επίθεση. Οταν σε 26 αγωνιστικές υπάρχει αυτό ως δεδομένο με όλη την ποιότητα της ομάδας μπροστά, από εκεί και πέρα καμία φορά τα νούμερα λένε πολλά από μόνα τους.

Ο αντίπαλος ευτύχησε να σκοράρει πρώτος στις λίγες ευκαιρίες που έκανε. Ηταν πιο αποτελεσματικός. Μπήκαμε σε διαδικασία να κυνηγήσουμε το σκορ. Μπήκαμε καλά στο δεύτερο μέρος αλλά δεν ισοφαρίσουμε.

Μοιραία ήρθε μία ήττα που στεναχωρεί άπαντες και περισσότερο από όλους τον κόσμο που πραγματικά είναι απογοητευμένος». Παρόλα αυτά, έχω μάθει να είμαι μαχητής. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο είμαστε στο 5-8.

Θα έχουμε την ευκαιρία τις επόμενες 15 μέρες για πρώτη φορά να δουλέψουμε ως ομάδας. Επανέρχονται και οι τραυματίες, συν τους τιμωρημένους.

Ευελπιστώ ότι θα έχουμε ένα γκρουπ με ανταγωνισμό στην προπόνηση», ήταν η προσέγγιση του Γρηγορίου στο ματς, πριν μπει στη διαδικασία των ερωτήσεων.

Ηταν η πρώτη φορά που επί θητείας του ο Γκαρέ χρησιμοποιήθηκε στα… φτερά, με τον Κουαμέ δεύτερο φορ… «Θέλαμε να αποφύγουμε την πίεση του ΟΦΗ. Θέλαμε να μεταφέρουμε τη μπάλα σε μία αντιστοιχία από το build up σε τέσσερις εναντίον τεσσάρων.

Θέλαμε τον Κουαμέ μαζί με τον Μορόν για να μείνει η μπάλα μπροστά και να βάλουμε δύο καθαρούς επιθετικούς στην περιοχή. Στον βαθμό που ήθελα, όχι δεν βγήκε. Ο Γκαρέ όμως θα έπρεπε να επανέλθει στη φυσική του θέση.

Δεν είναι στο 10, για να πάρουμε παραπάνω πράγματα από αυτόν. Δημιουργήσαμε κάποιες φάσεις. Στην αρχή του δεύτερου μέρους δεν έκανα αλλαγή.

Θέλαμε περισσότερο να αλλάξουμε τακτικά κάποια πράγματα. Θεωρώ ότι μπήκα καλά. Η ομάδα, όμως, έχει τέσσερα φορ.

Άρα λοιπόν σε εντός έδρας ματς θέλαμε να εκμεταλλευτούμε τα δύο από τα τέσσερα, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό συνετέλεσε στη διαμόρφωση του αποτελέσματος. Δεν ήταν το κυρίαρχο».

Αναλύοντας περισσότερο τους τομείς που προβλημάτισε ο Άρης, είπε ότι, «είχαμε πρόβλημα στο πρέσινγκ, ακόμα και με υπεραριθμία. Ο αντίπαλος απελευθερωνόταν από το πρέσινγκ μας… Έτσι βρήκε ευκαιρίες να απειλήσει και να προηγηθεί.

Δεν ήμασταν όπως θέλαμε στο πρώτο μέρος. Δεν είναι μόνο το τακτικό κομμάτι. Δεν είχαμε διάθεση, ενέργεια στα μαρκαρίσματα. Αυτά καθορίζουν και τη διαμόρφωση της ψυχολογίας. Δεν πηγαίναμε πρώτοι στη μπάλα. Αντιθέτως, στο δεύτερο μέρος μπορούσαμε να κάνουμε πολλά περισσότερα πράγματα ως προς την αποτελεσματικότητα μας».