Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, είχε το Σάββατο, εκτενή τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, έπειτα από πρωτοβουλία του τελευταίου, στο πλαίσιο των τακτικών επαφών των δύο ηγετών για τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με το Sigmalive, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, και με αφορμή τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο, ο Ν. Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε σε προβλήματα που προέκυψαν αλλά και σε διδάγματα που αντλήθηκαν από τη μέχρι στιγμής διαχείριση της κρίσης. Παρουσίασε, παράλληλα, συγκεκριμένη πρόταση για την έναρξη σχετικών συζητήσεων.

Ο Βρετανός Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας αποτελεί θεμελιώδη προτεραιότητα για το Ηνωμένο Βασίλειο. Τόνισε ότι έχουν ήδη ληφθεί αποφάσεις για ενίσχυση των μέσων που θα συμβάλουν στα προληπτικά μέτρα που εφαρμόζονται.

Τέλος, ο Κιρ Στάρμερ διαβεβαίωσε ότι οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο δεν θα χρησιμοποιηθούν σε οποιεσδήποτε επιθετικές πολεμικές επιχειρήσεις.