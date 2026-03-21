Η αποστολή του Άρη για το παιχνίδι κόντρα στον ΟΦΗ δεν δημοσιοποιήθηκε, σε μία πολιτική που έχει διαμορφώσει φέτος η ομάδα να κρατάει κλειστά τα χαρτιά της.

Η ομάδα ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για την αυριανή αναμέτρηση, στην οποία θα υπάρχουν δεδομένες απουσίες αλλά και ερωτηματικά μέχρι και λίγο πριν τη σέντρα.

Στην πρώτη κατηγορία συμπεριλαμβάνονται οι τιμωρημένοι Τεχέρο και Μεντίλ, με τον πρώτο να… κουβαλάει την κόκκινη από τις Σέρρες και τον δεύτερο να έχει συμπληρώσει κάρτες προσφάτως.

Παράλληλα θα απουσιάσουν οι τραυματίες Σούντμπεργκ, Γένσεν, Γαλανόπουλος, Μισεουί.

Στον αντίποδα, σημείο αναφοράς θα είναι η επιστροφή του Μπενχαμίν Γκαρέ από την τιμωρία του, παίρνοντας ως μη κοινοτικός -για την ώρα- τη θέση του Μεντίλ στην αποστολή. Πιθανή είναι η επιστροφή του Τίνο Καντεβέρε μετά τη θλάση που υπέστη, το οποίο σημαίνει ότι εξαιτίας της κατάστασης με τους ξένους θα πρέπει να μείνει εκτός ένας εκ των Ντούντου-Νινγκ, με τον τελευταίο να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες.