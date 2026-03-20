Μαζική συγκέντρωση πραγματοποιούν αυτή την ώρα συνταξιούχοι στο κέντρο της Αθήνας. Οι συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις ξεκαθάρισαν πως τα «ημίμετρα» δεν επαρκούν πλέον μπροστά στο κύμα της ακρίβειας. Στο επίκεντρο των αιτημάτων τους βρίσκεται η επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, καθώς και ουσιαστικές αυξήσεις στο σύνολο των αποδοχών τους που να καλύπτουν τις απώλειες από τον τιμάριθμο.

Παράλληλα, οι συνταξιούχοι διεκδικούν, κατάργηση των εισφορών αλληλεγγύης και υγείας, καταβολή των αναδρομικών σε όλους τους δικαιούχους χωρίς εξαιρέσεις, ενίσχυση του ΕΣΥ με μαζικές προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών, ίδρυση δημόσιων οίκων ευγηρίας και προγράμματα κοινωνικού τουρισμού για όλους.

Κουτσούμπας: «Αντί να χρυσοπληρώνουμε φρεγάτες, να δοθούν αυξήσεις»

Στη συγκέντρωση δίνει το «παρών» ο Γενικός Γραμματέας της Κ.Ε. του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος εξέφρασε την πλήρη στήριξη του κόμματος στα «δίκαια αιτήματα» των συνταξιούχων. Στη δήλωσή του, ο κ. Κουτσούμπας συνέδεσε την οικονομική πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά με τις διεθνείς εξελίξεις, κάνοντας λόγο για έναν «ενεργειακό πόλεμο» που τροφοδοτεί τον πληθωρισμό.

«Το ΚΚΕ θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του και στους δρόμους και μέσα στη Βουλή για να ικανοποιηθούν αυτά τα αιτήματα», τόνισε ο κ. Κουτσούμπας, ασκώντας δριμεία κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη: «Τα ημίμετρα που υλοποιεί η κυβέρνηση είναι παντελώς ανεπαρκή. Προτείνουμε να υλοποιηθούν οι προτάσεις του ΚΚΕ που δίνουν πραγματική διέξοδο, αντί να χρυσοπληρώνουμε τις φρεγάτες, τις αποστολές εκτός συνόρων και την πολεμική εμπλοκή της πατρίδας μας σε αυτόν τον βάρβαρο πόλεμο».

Ολόκληρη η δήλωση Κουτσούμπα:

«Στηρίζουμε τον αγώνα των συνταξιούχων, στηρίζουμε όλα τα αιτήματα των συνεργαζόμενων συνταξιουχικών οργανώσεων για αυξήσεις στις συντάξεις, για καταβολή της 13ης και 14ης σύνταξης, για κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και της εισφοράς υγείας, για μέτρα για την υγεία, για τον κοινωνικό τουρισμό και όλα τα αιτήματα που προβάλλουν οι συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις.

Το ΚΚΕ θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του και στους δρόμους του αγώνα και μέσα στη Βουλή, παντού, για να ικανοποιηθούν αυτά τα δίκαια αιτήματα. Ταυτόχρονα, έχουμε πλήρη επίγνωση ότι βρισκόμαστε σε έναν ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην ευρύτερη περιοχή, που εξελίσσεται ραγδαία σε έναν μεγάλο ενεργειακό πόλεμο, πλήττοντας τα λαϊκά νοικοκυριά, την οικονομία της χώρας, τον εργαζόμενο ελληνικό λαό και τους συνταξιούχους όλους.

Δεν αφήνει κανέναν απέξω με την εκτίναξη της μεγάλης ακρίβειας, με την εκτίναξη του πληθωρισμού. Τα ημίμετρα που προτείνει και υλοποιεί η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη δεν μπορούν να δώσουν καμιά ανάσα ανακούφισης σε όλο τον ελληνικό λαό. Είναι παντελώς ανεπαρκή.

Γι’ αυτό προτείνουμε να υλοποιηθούν οι προτάσεις που έχει καταθέσει στη Βουλή το ΚΚΕ, οι οποίες δίνουν πραγματικό διέξοδο σε όλα αυτά τα προβλήματα, αντί να χρυσοπληρώνουμε τις φρεγάτες, τις αποστολές εκτός συνόρων και την πολεμική εμπλοκή της πατρίδας μας σε αυτόν τον βάρβαρο πόλεμο.»