«Στο Κέντρο Υγείας εκείνη την ώρα υπήρχαν δύο γενικοί ιατροί που τον εξέτασαν. Το παραπεμπτικό το υπογράφει ο ειδικευόμενος γιατί αυτός συμπληρώνει τα χαρτιά. Εξετάστηκε κανονικά από δύο γιατρούς γενικούς, όπως προβλέπεται». «Σίγουρα κάτι έχει πάει τελείως στραβά εκεί. Ο άνθρωπος αυτός έπρεπε να μείνει μέσα στο Κέντρο Υγείας, να καλέσει ο γιατρός το ΕΚΑΒ και να έρθει το ΕΚΑΒ να τον φέρει στο νοσοκομείο. Αυτό έπρεπε να γίνει. Αυτό λέει το πρωτόκολλο» επεσήμανε λίγο μετά από τον τραγικό θάνατο του μοντέρ του Mega, ο υπουργός Υγείας.

«Το πρωτόκολλο σε αυτή την περίπτωση λέει ‘ακίνητος, φέρνω ασθενοφόρο’. (…) Το ΕΚΑΒ δεν εκλήθη. Το ΕΚΑΒ δεν εκλήθη ποτέ στο περιστατικό αυτό». «Το πρόβλημα εδώ είναι ότι το πρωτόκολλο δεν τηρήθηκε», είχε υπογραμμίσει.

Ο Κώστας Κοσμίδης εργαζόταν στο τμήμα μοντάζ του MEGA και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στους συναδέλφους του για τον επαγγελματισμό και το ήθος του. Είχε υπηρετήσει στην Πολεμική Αεροπορία, την οποία εγκατέλειψε για να ακολουθήσει το όνειρό του στον χώρο της τηλεόρασης.