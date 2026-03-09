Η ισοπαλία 0-0 ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ στο «Καραϊσκάκης» ολοκλήρωσε τη σειρά των μεγάλων αναμετρήσεων της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League. Με το τέλος των ντέρμπι ανάμεσα στις τέσσερις μεγάλες ομάδες του πρωταθλήματος, προκύπτει πλέον και η συνολική εικόνα των επιδόσεών τους σε αυτά τα παιχνίδια.

Η 24η αγωνιστική έφερε σημαντικές εξελίξεις στη βαθμολογία. Μετά το αποτέλεσμα στο Φάληρο, η AEK ανέβηκε μόνη στην κορυφή με 56 βαθμούς, λίγο πριν από την έναρξη των playoffs που θα κρίνουν τον πρωταθλητή.

Αν εξετάσει κανείς τα έξι ντέρμπι που έδωσε κάθε ομάδα απέναντι στους άλλους τρεις διεκδικητές, η καλύτερη συγκομιδή ανήκει στον ΠΑΟΚ. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου επικράτησε και των τριών αντιπάλων της, γνωρίζοντας μόνο μία ήττα – αυτή από τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Συνολικά μάζεψε 11 από τους 18 διαθέσιμους βαθμούς στα μεγάλα παιχνίδια.

Στον αντίποδα, ο Ολυμπιακός είχε τη μικρότερη επιτυχία στα ντέρμπι. Οι «ερυθρόλευκοι» πανηγύρισαν μόλις μία νίκη, εκείνη απέναντι στην ΑΕΚ στο Φάληρο στις 26 Οκτωβρίου, ενώ στον δεύτερο γύρο σημείωσαν μόνο ένα γκολ σε τρία μεγάλα ματς.

Η ΑΕΚ, από τη δική της πλευρά, κατάφερε να μείνει αήττητη στα τέσσερα τελευταία ντέρμπι. Αν και ξεκίνησε με δύο ήττες από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, στη συνέχεια πήρε σημαντικά αποτελέσματα – μεταξύ αυτών και δύο δυναμικές νίκες απέναντι στον Παναθηναϊκό – συγκεντρώνοντας συνολικά 8 βαθμούς.

Όσο για τον Παναθηναϊκό, μπορεί να δυσκολεύτηκε απέναντι στην ΑΕΚ, όμως πήρε νίκες απέναντι σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, κλείνοντας τη σειρά των ντέρμπι με απολογισμό 7 βαθμών από τους 18 πιθανούς.