Η ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα πατάει «γκάζι» για το 2026, καθώς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έδωσε το πράσινο φως για τη συνέχιση και την ενίσχυση του τρίτου κύκλου της δράσης. Με μια κίνηση που φέρνει ανάσα σε ιδιώτες και επιχειρήσεις, ο προϋπολογισμός του προγράμματος αυξάνεται και οι προθεσμίες επιμηκύνονται, επιβεβαιώνοντας την πρόθεση της κυβέρνησης να μη μείνει κανένας ενδιαφερόμενος εκτός.

Παράταση έως το καλοκαίρι

Σύμφωνα με τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση, το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ» παίρνει νέα τρίμηνη παράταση. Αντί για το τέλος Μαρτίου, οι ενδιαφερόμενοι έχουν πλέον περιθώριο έως τις 30 Ιουνίου 2026 για να υποβάλουν τις αιτήσεις τους.

Ωστόσο, η πιο σημαντική είδηση κρύβεται στην αύξηση της χρηματοδότησης. Ο συνολικός προϋπολογισμός αγγίζει πλέον τα 60 εκατομμύρια ευρώ, καθώς προστέθηκαν επιπλέον 3 εκατομμύρια για να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση. Οι νέοι πόροι στοχεύουν κυρίως σε δύο μέτωπα: στην επιδότηση στόλων για εταιρείες (Νομικά Πρόσωπα) και στην ενίσχυση της μικροκινητικότητας για τους ιδιώτες, με έμφαση στα ηλεκτρικά ποδήλατα.

Πώς μοιράζονται τα 60 εκατομμύρια ευρώ

Η νέα κατανομή των πόρων δείχνει ξεκάθαρα πού πέφτει το βάρος της κρατικής ενίσχυσης:

Κατηγορία Α σύνολο 37.100.000

Κατηγορία Α – αυτοκίνητα Μ1-Ν1 και οχήματα L1e-L7e 35.000.000

Κατηγορία Α – ηλεκτρικά ποδήλατα 2.100.000

Κατηγορία Β σύνολο 22.900.000

Κατηγορία Β – αυτοκίνητα Μ1-Ν1 και οχήματα L1e-L7e 22.630.000

Κατηγορία Β – ηλεκτρικά ποδήλατα 270.000

Το μέλλον της δράσης εντός του 2026

Το Υπουργείο ξεκαθαρίζει ότι η παρούσα παράταση είναι μόνο ένα βήμα. Στόχος είναι η αδιάλειπτη ροή των επιδοτήσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του 2026. Αυτό σημαίνει ότι μόλις απορροφηθούν τα τρέχοντα κονδύλια, θα αναζητηθούν νέες πηγές χρηματοδότησης ώστε να μη διακοπεί η μετάβαση στην πράσινη μετακίνηση.

Κάντε τις αιτήσεις πριν εξαντληθούν τα κονδύλια

Παρόλο που η καταληκτική ημερομηνία είναι η 30ή Ιουνίου, το Υπουργείο προειδοποιεί ότι αν τα χρήματα εξαντληθούν νωρίτερα, η πλατφόρμα θα κλείσει. Επομένως, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κινηθούν άμεσα για να δεσμεύσουν το ποσό της επιδότησης που τους αναλογεί.