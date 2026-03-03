Η επάρκεια εφοδιασμού της ελληνικής αγοράς με πετρέλαιο επιβεβαιώθηκε κατά την ευρεία σύσκεψη που είχε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο υφυπουργός Νίκος Τσάφος με εκπροσώπους εποπτευόμενων φορέων και εταιρειών πετρελαίου, φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας στο ΥΠΕΝ.

Στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκαν η αποτίμηση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις στην ελληνική αγορά ενέργειας, τόσο σε επίπεδο ασφάλειας εφοδιασμού, όσο και σε επίπεδο τιμών.

Τι δήλωσε ο Σταύρος Παπασταύρου

«Στόχος μας, η αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης και ο περιορισμός των επιπτώσεων από την κρίση στη Μέση Ανατολή», δήλωσε μετά το πέρας της σύσκεψης ο Σταύρος Παπασταύρου, υπογραμμίζοντας πως επιβεβαιώθηκε ότι «στη χώρα μας υπάρχει επάρκεια εφοδιασμού».

Διαβάστε ακόμα: Εφιάλτης ακρίβειας: Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέο Fuel Pass αν το πετρέλαιο ξεπεράσει τα 100 δολάρια

«Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ακολουθεί μία ισορροπημένη ενεργειακή πολιτική. Το διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα ενισχύει την ενεργειακή μας ανθεκτικότητα», προσέθεσε.

«Γιατί η ενεργειακή ασφάλεια συνιστά εθνική ασφάλεια. Είμαστε σε διαρκή επικοινωνία, σε πραγματικό χρόνο, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ρυθμιστή, τους διαχειριστές και τις εταιρείες ενέργειας», συμπλήρωσε.

Οι τιμές στην ενέργεια

Εν τω μεταξύ, το υπ’αριθμόν ένα πρόβλημα για τον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας είναι οι τιμές και όπως έγραψε ο ΟΤ πηγές των εγχώριων εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών μιλούν για αυξήσεις από αύριο Τετάρτη της τάξης των 2 λεπτών του ευρώ ανά λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη. Η τιμή της θα εκτιναχθεί στα περίπου 1,77 ευρώ ανά λίτρο. Μεγαλύτερη θα είναι η αύξηση στο πετρέλαιο κίνησης. Το ντίζελ θα ακριβύνει κατά περίπου 5 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο με την τιμή του να ανεβαίνει στα 1,46 με 1,47 ευρώ το λίτρο.

Για την ώρα δεν εξετάζεται καμία παρέμβαση στις αγορές καυσίμων και φυσικού αερίου. Αν και οι τιμές του τελευταίου εφόσον συνεχίσουν το χθεσινό ράλι τότε αναμένεται να επηρεάσουν το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 15% από την Παρασκευή και το συμβόλαιο αναφοράς Brent σημείωσε άνοδο 6% την Τρίτη, ξεπερνώντας τα 82 δολάρια ανά βαρέλι, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2024, ενώ οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη έχουν εκτοξευθεί κατά 40%, προσθέτοντας ένα επιπλέον 40% στην άνοδο της Δευτέρας.

Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή εδώ