Βαρύ πένθος επικρατεί στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου και ιδιαίτερα στην οικογένεια του Ολυμπιακού, καθώς σε ηλικία 89 ετών έφυγε από τη ζωή ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Σωτήρης Γκαβέζος.

Aποτέλεσε βασικό μέλος της «χρυσής» γενιάς των ερυθρόλευκων και συνέδεσε το όνομά του με μία από τις πιο ιστορικές στιγμές του συλλόγου: τη σπουδαία νίκη απέναντι στη Σάντος του Πελέ το 1961.

Η συμβολή του τόσο στον Ολυμπιακό όσο και συνολικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο υπήρξε ξεχωριστή, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα. Η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στους ανθρώπους που τον γνώρισαν, αλλά και σε ολόκληρη τη φίλαθλη κοινότητα.