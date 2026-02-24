Δημοφιλή
Ήπια διάσειση ο Καρέτσας – Χάνει τη ρεβάνς με την Ντιναμό Ζάγκρεμπ (pic)
Νοκ άουτ για λίγες ημέρες ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, υπέστη ήπια διάσειση και τραυματισμό στον αυχένα – Χάνει τη ρεβάνς της Γκενκ με την Ντιναμό Ζάγκρεμπ για το Europa League.
Μεξικό: Πυροβολισμοί από καρτέλ διέκοψαν ποδοσφαιρικό αγώνα (βίντεο)
Ο στρατός στο Μεξικό σκότωσε την Κυριακή (22.02.2026) τον πανίσχυρο βαρόνο των ναρκωτικών Νεμέσιο Οσεγκέρα, γνωστό με το προσωνύμιο “Ελ Μέντσο”, με τον θάνατό του να θεωρείται ένα από τα σκληρότερα πλήγματα στη διακίνηση ναρκωτικών! Ο Νεμέσιο Οσεγκέρα ήταν ο αρχηγός του καρτέλ Χαλίσκο Νουέβα Χενερασιόν (CJNG, “Νέα Γενιά του Χαλίσκο”) και ένας από τους πλέον καταζητούμενους αρχηγούς καρτέλ, […]
Ανανεωμένος Παναθηναϊκός ενόψει Πλζεν
Με ανεβασμένη ψυχολογία μετά το διπλό στο Ηράκλειο και τη μεστή εμφάνιση απέναντι στον ΟΦΗ, ο Παναθηναϊκός έχει ήδη στραμμένο το βλέμμα του στη ρεβάνς με τη Βικτόρια Πλζεν για τα νοκ άουτ του Europa League. Ο Ράφα Μπενίτεθ θα έχει στη διάθεσή του «φρέσκα» πρόσωπα, καθώς οι Μπακασέτας, Τζούριτσιτς και Σάντσες, αναμένεται να δώσουν […]
Συναγερμός στο Μεξικό: Πυροβολισμοί από καρτέλ διέκοψαν ποδοσφαιρικό αγώνα (video)
Ο "ναρκοπόλεμος" στο Μεξικό κλιμακώνεται μετά τη δολοφονία αρχηγού καρτέλ, με έντονα αντίποινα