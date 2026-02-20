Κυκλοφοριακό χάος καταγράφεται από το μεσημέρι της Παρασκευής (20/2) έως αργά το βράδυ στην εθνική οδό Αθηνών–Λαμίας, καθώς η μαζική έξοδος των Αθηναίων για το τριήμερο, σε συνδυασμό με τα συνεχιζόμενα έργα οδοποιίας και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, έχει προκαλέσει ουρές χιλιομέτρων.

Ετνυπωσιακές εικόνες από ένα ατέλειωτο «φωτεινό ποτάμι» κατέγραψε drone του LamiaReport, με τους εξοδούχους του τριημέρου να ταλαιπωρούνται από το 90 χλμ. στο ύψος της Υλίκης μέχρι το Ακραίφνιο, όπου στο ύψος της γέφυρας η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο από μία λωρίδα, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα και ουρά χιλιομέτρων, προκαλώντας ταλαιπωρία στους οδηγούς και καθυστερήσεις στην έξοδο από την πρωτεύουσα.

Δείτε βίντεο: