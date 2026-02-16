Στη σκιά της γκέλας και της αποκρουστικής εμφάνισης στο Βόλο ξεκίνησε η προετοιμασία του Άρη για την εντός έδρας αναμέτρηση της επόμενης Κυριακής (22/02) κόντρα στην Κηφισιά.

Ο Μανόλο Χιμένεθ βρίσκεται περισσότερο από κάθε άλλη φορά στο επίκεντρο της κριτικής που γίνεται. Και μέσα σε αυτό το κλίμα καλείται να προετοιμασεί την ομάδα, μαζί με δεδομένα προβλήματα που θα αναδιαμορφώσουν τα πλάνα του.

Αθανασιάδης, Χόνγκλα και Πέρεθ είναι οι δεδομένες απουσίες λόγω καρτών και με τους δύο πρώτους να… χαλάνε περισσότερο τις σταθερές της ενδεκάδας.

Η απουσία του Καμερουνέζου χαφ είναι αυτή που δημιουργεί το μεγαλύτερο πρόβλημα στον Χιμένεθ, ειδικά σε συνδυασμό με την κατάσταση του Κώστα Γαλανόπουλου.

Ο Έλληνας μέσος συνέχισε σήμερα με ατομικό πρόγραμμα και δεν έχει για την ώρα τις πιθανότητες με το μέρος του για να προσφέρει στον Χιμένεθ μία επιλογή στα χαφ, απ ‘ όπου θα απουσιάσει ο Χόνγκλα και απομένουν οι Βοριαζίδης-Νινγκ.

Με ατομικό συνέχισε και ο Γκάμπριελ Μισεουί ενώ ο Λορέν Μορόν ακολούθησε θεραπεία και είναι επίσης αμφίβολος για το ματς της επόμενης Κυριακής.