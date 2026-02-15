Ένα κρουαζιερόπλοιο με σημαία Μάλτας παρέμεινε ακυβέρνητο το πρωί, κατά τη διαδικασία εισόδου του στο κεντρικό λιμάνι του Πειραιά, εξαιτίας δυσλειτουργίας στους πίνακες διανομής ηλεκτρικού ρεύματος.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, στο σημείο έσπευσαν άμεσα τέσσερα ρυμουλκά, τα οποία παρείχαν συνδρομή στο πλοίο, εξασφαλίζοντας την ασφαλή πρόσδεσή του στο λιμάνι.

Στο κρουαζιερόπλοιο επέβαιναν συνολικά 2.109 επιβάτες και 946 μέλη πληρώματος. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά προχώρησε σε προσωρινή απαγόρευση απόπλου, έως ότου αποκατασταθεί η βλάβη και προσκομιστεί πιστοποιητικό καλής αξιοπλοΐας από τον παρακολουθούντα νηογνώμονα.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός. Οι επιβάτες παραμένουν εντός του πλοίου μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι και να διασφαλιστεί η πλήρης λειτουργικότητά του.

Θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο – Απαγορευτικό απόπλου σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο

Σοβαρά προβλήματα στα περισσότερα ακτοπλοϊκά δρομολόγια της χώρας έχουν προκαλέσει σήμερα, Κυριακή, οι πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις νότιοι άνεμοι που πνέουν στην ανατολική Ελλάδα και κυρίως στο Αιγαίο, φτάνοντας τα 8 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά τμήματα τα 9 μποφόρ.

Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, ενώ τα δρομολόγια για τον Αργοσαρωνικό εκτελούνται μόνο με πλοία συμβατικού τύπου και μετά τις 11:30 το πρωί.

Παράλληλα, παραμένουν κλειστές οι γραμμές Αγία Μαρίνα-Νέα Στύρα, Καβάλα-Πρίνος Θάσου και Αλεξανδρούπολη-Σαμοθράκη, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται, πριν από την αναχώρησή τους, να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία για πιθανές αλλαγές ή τροποποιήσεις δρομολογίων.