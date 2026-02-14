Η Ισπανία και η Γαλλία δοκιμάζονται από διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας, καθώς μετά την καταιγίδα Νιλς, που στοίχισε τη ζωή σε μία γυναίκα, η χώρα της Ιβηρικής Χερσονήσου βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με τη νέα καταιγίδα Οριάνα.

Η καταιγίδα Οριάνα πλήττει ήδη μεγάλο μέρος της Ισπανίας, φέρνοντας έντονες βροχοπτώσεις, θυελλώδεις ανέμους και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Τα φαινόμενα έχουν προκαλέσει προβλήματα σε αρκετές περιοχές, με τις αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για χιονοπτώσεις ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα και για δύσκολες συνθήκες το Σαββατοκύριακο. Δέντρα έχουν ξεριζωθεί, δρόμοι έχουν πλημμυρίσει, ενώ χιλιάδες νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Τρεις νεκροί από την καταιγίδα Νιλς σε Γαλλία και Ισπανία

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικά που σχετίζονται με την κακοκαιρία στις δύο χώρες. Η καταιγίδα Νιλς αποδείχθηκε ιδιαίτερα σφοδρή, προκαλώντας θύματα και εκτεταμένες ζημιές.

Στη Γαλλία, ένας άνθρωπος που βρισκόταν «σε σκάλα στον κήπο του» σκοτώθηκε στο Ταρν-ε-Γκαρόν, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης Μοντ Μπρεζόν στο δίκτυο TF1. Την προηγούμενη ημέρα, ένας οδηγός φορτηγού είχε χάσει τη ζωή του από πτώση κλαδιού κατά το πέρασμα της καταιγίδας.

Στην Ισπανία, μία γυναίκα σκοτώθηκε όταν κατέρρευσε η στέγη βιομηχανικής αποθήκης στη Βαρκελώνη. Οι περιφερειακές αρχές ανακοίνωσαν ότι η 46χρονη υπέκυψε στα τραύματά της μετά τη διακομιδή της στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι άνεμοι που συνόδευαν την καταιγίδα Νιλς έφτασαν ταχύτητες άνω των 100 χιλιομέτρων την ώρα, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στην Καταλονία, ξεριζώνοντας δέντρα και διαταράσσοντας την εναέρια κυκλοφορία.

Μέχρι στιγμής, έξι άνθρωποι εξακολουθούν να νοσηλεύονται στην περιοχή, εκ των οποίων τέσσερις σε σοβαρή κατάσταση. Οι αρχές καλούν τον πληθυσμό να παραμείνει σε επαγρύπνηση, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν.

Υπενθυμίζεται ότι, την περασμένη εβδομάδα, το πέρασμα της καταιγίδας Λεονάρντο και στη συνέχεια της Μάρτα προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες και την απομάκρυνση χιλιάδων κατοίκων από τα σπίτια τους στην Ανδαλουσία, στη νότια Ισπανία.

Οι δύο καταιγίδες έπληξαν σφοδρά την περιοχή, προκαλώντας σημαντικές ζημιές σε υποδομές και αγροτικές εκτάσεις. Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα για την προστασία των πολιτών και τη διαχείριση των συνεπειών των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, στη χώρα αναμένεται τώρα η καταιγίδα Οριάνα, η οποία εκτιμάται ότι θα φέρει ισχυρούς ανέμους, έντονες βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις σε ορισμένες περιοχές και έντονη θαλασσοταραχή στις παράκτιες ζώνες.

Η Ισπανία, αλλά και η Πορτογαλία που επίσης επλήγη από την πρόσφατη κακοκαιρία, συγκαταλέγονται μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών που είναι περισσότερο εκτεθειμένες στην κλιματική αλλαγή. Οι δύο χώρες αντιμετωπίζουν ολοένα και πιο παρατεταμένα κύματα ζέστης, καθώς και αυξανόμενης συχνότητας και έντασης επεισόδια ισχυρών βροχοπτώσεων.