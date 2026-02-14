Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε δήλωσε ότι η Ρωσία υφίσταται «εξωφρενικές απώλειες» στην Ουκρανία, εκτιμώντας πως τους τελευταίους δύο μήνες έχουν σκοτωθεί περίπου 65.000 στρατιώτες της. Η τοποθέτηση αυτή έγινε στο πλαίσιο των δηλώσεών του για την κατάσταση στο ουκρανικό μέτωπο.

Σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με δημοσιογράφους, στο περιθώριο της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια, ο Ρούτε υπογράμμισε ότι η Συμμαχία παραμένει αρκετά ισχυρή ώστε η Ρωσία να μην επιδιώξει τώρα να επιτεθεί σε χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ.

«Θα κερδίσουμε κάθε πόλεμο με τη Ρωσία αν μας επιτεθεί τώρα και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι σε δύο, τέσσερα, έξι χρόνια θα ισχύει το ίδιο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρούτε, τονίζοντας τη σημασία της διαρκούς αποτρεπτικής ικανότητας του ΝΑΤΟ.

Παράλληλα, ο γενικός γραμματέας σημείωσε πως κανένας στην Ευρώπη δεν επιδιώκει να αντικαταστήσει την πυρηνική ομπρέλα των Ηνωμένων Πολιτειών, μετά την ανακοίνωση της Γερμανίας ότι συζητά με τη Γαλλία για ζητήματα πυρηνικής αποτροπής.

«Νομίζω ότι όλες οι συζητήσεις στην Ευρώπη που αποσκοπούν στη συλλογική ενίσχυση της πυρηνικής αποτροπής είναι κάτι καλό, αλλά κανείς στην Ευρώπη δεν υποστηρίζει ότι κάτι τέτοιο θα αντικαταστήσει την πυρηνική ομπρέλα των ΗΠΑ», δήλωσε ο Ρούτε στους δημοσιογράφους.