Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στην Ηλεία, όταν ένας 54χρονος από τη Νεράιδα Αρχαίας Ολυμπίας έχασε τη ζωή του, αφού καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του και μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο Πύργου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive.gr, ο άτυχος άνδρας πραγματοποιούσε αγροτικές εργασίες σε χωράφι, όταν υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το όχημα ανετράπη, με αποτέλεσμα να τον καταπλακώσει.

Στο σημείο έσπευσαν συγχωριανοί του, οι οποίοι κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν και ειδοποίησαν την Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στο περιστατικό παρευρισκόταν και συγγενικό πρόσωπο του 54χρονου, που ενημέρωσε άμεσα τις αρχές.

Οι κάτοικοι, αντιλαμβανόμενοι τη σοβαρότητα της κατάστασης, τον μετέφεραν με καρότσα αγροτικού οχήματος ώστε να συναντήσουν το ασθενοφόρο και να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο Πύργου, ο 54χρονος κατέληξε, βυθίζοντας στη θλίψη την τοπική κοινωνία.