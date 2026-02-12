Ως ο νέος διεθνής προορισμός που «έρχεται για να εντυπωσιάσει τους Βρετανούς ταξιδιώτες χάρη στις νέες απευθείας πτήσεις», προβάλλεται το τελευταίο διάστημα η Σάμος από δημοφιλή μέσα του εξωτερικού.

Η εφημερίδα Metro αναφέρεται στη σημαντική αύξηση της ζήτησης που έχει ήδη το νησί του Πυθαγόρα στη Βρετανική αγορά ενόψει της νέας σεζόν, συμπληρώνοντας πως «με χρυσαφί αμμουδιές, εντυπωσιακά αρχαία μνημεία και εξαιρετικό οίνο είναι πολλοί οι λόγοι για να γίνει η Σάμος αντικείμενο λατρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο». Η Metro προτρέπει τους αναγνώστες της να περιηγηθούν στα γραφικά χωριά του πανέμορφου νησιού, να απολαύσουν τη γαστρονομία και να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία εξερεύνησης και πεζοπορίας στο όρος Κέρκης (https://www.instagram.com/p/DRVFgFmjVNg/ ).

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και το Travel Weekly που κατατάσσει την Σάμο (https://www.instagram.com/p/DSX7SEyjzUy/) στην τρίτη θέση ανάμεσα στους καλύτερους προορισμούς του κόσμου με νέες απευθείας συνδέσεις με Βρετανικά αεροδρόμια. Τη λίστα του τουριστικού ιστότοπου συμπληρώνουν η Σεούλ, το Σεντ Λούις, η Πούντα Κάνα στο Μεξικό, η Οτάβα, τα Τίρανα, το Νιου Τζέρσεϋ και η Νίκαια της Γαλλίας.

Την ίδια στιγμή, σε εξέλιξη βρίσκεται η προσπάθεια προβολής του προορισμού από τον Δήμο Δυτικής Σάμου για την ανάδειξη του εύρους των δυνατοτήτων του προορισμού μέσα από διεθνή ενημερωτικά δίκτυα ενόψει των νέων πτήσεων.

«Ο ήλιος και η θάλασσα είναι μόνο μια πτυχή της εμπειρίας που αναζητούν οι Βρετανοί ταξιδιώτες στο νησί μας. Παράλληλα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τη γαστρονομία, τις υπαίθριες δραστηριότητές, τις περιηγήσεις και το πλούσιο ιστορικό απόθεμα του τόπου. Στην κατεύθυνση αυτή διερευνούμε συνέργειες με φορείς όπως το Γραφείο ΕΟΤ Μ. Βρετανίας για την προώθηση του εναλλακτικού τουρισμού» προσθέτει ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Δυτικής Σάμου Βαγγέλης Μαρνέζος.