Ακόμη ένα ντέρμπι στο «Κλεάνθης Βικελίδης» όπου ο Άρης παραμένει αήττητος. Το πέμπτο στη σειρά. Δεν έχει χασεί από κανέναν. Ούτε έχει κερδίσει όμως… Ένα από τα στοιχεία που συγκροτούν αυτό το «ναι μεν, αλλά» που χαρακτηρίζει για τους «κιτρινόμαυρους» τη χθεσινή ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ.

Προφανώς και η ισοπαλία αποτελεί φυσιολογικό αποτέλεσμα σε ένα ντέρμπι. Προφανώς και κάποιες φορές δεν θα είναι κακό, ειδικά με τον τρόπο που εξελίχθηκε το χθεσινό. Ο Αρης θα μπορούσε να χάσει στις ευκαιρίες του ΠΑΟΚ που… βρήκαν πάνω στον «κέρβερο» Αθανασιάδη. Θα μπορούσε όμως να κερδίσει και στις δικές του στιγμές, με αποκορύφωμα τη μεγάλη ευκαιρία του Φαμπιάνο στις καθυστερήσεις.

Οταν όμως από καιρό τώρα η ανάγκη των βαθμών είναι τόσο μεγάλη, δεν μπορεί να είναι ο Άρης ικανοποιημένος από την ισοπαλία στο «κλάσικο» της Θεσσαλονίκης. Ειδικά όταν βλέπει τον Παναθηναϊκό να κερδίζει στο «Καραϊσκάκης» και την ίδια στιγμή ο Λεβαδειακός να χάνει από την ΟΦΗ και εσύ να μην ροκανίζεις τη διαφορά.

Αυτός είναι άλλωστε ο στόχος της ομάδας του Χιμένεθ. Αν όχι να πιάσει 5άδα, να μειώσει τη διαφορά στα ματς που απομένουν ως το φινάλε της regular season και με το δια δύο να τα παίξει όλα για όλα με φόντο την 5η θέση και το ενδεχόμενο ευρωπαϊκό εισιτήριο που θα δώσει. Κάτι για το οποίο οφείλει να πείσει μέσα από αποτελέσματα και όχι μόνο με την προπσπάθεια που δεδομένα κατέβαλλαν χθες οι παίκτες του Χιμένεθ.

Το λάθος στο κέντρο και η γνωστή δυσκολία μπροστά