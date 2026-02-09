Η αγωνία κορυφώνεται απόψε στη «Γη της ελιάς». Οι γιατροί δίνουν μάχη να κρατήσουν τον Παυλή στη ζωή. Ο Παρασκευάς έρχεται όλο και πιο κοντά στην αλήθεια και οι υποψίες του τείνουν να επιβεβαιωθούν. Ένα εκρηκτικό σκηνικό στήνεται στη Μάνη, όπου μια λάθος κίνηση μπορεί να αποβεί μοιραία.

Αναλυτικά η περίληψη του σημερινού επεισοδίου που θα μεταδοθεί στις 22:20, στο MEGA:

Οι γιατροί παλεύουν να κρατήσουν τον Παυλή στη ζωή. Βυθισμένος στις υποψίες, ο Παρασκευάς πιέζει τη Βασιλική να παρακολουθήσει τη Φρύνη. Εκείνη ταλαντεύεται και τελικά του λέει ένα ψέμα που σύντομα θα αποδειχθεί μοιραίο. Η Ισμήνη νιώθει πως ο κόσμος της γκρεμίζεται, ενώ την ίδια στιγμή, ο Κωνσταντίνος και η Φρύνη συνεχίζουν τα κρυφά ραντεβού και, για πρώτη φορά, παραδέχεται ο ένας στον άλλο τον έρωτά του. Η Ξένια και η Μαριλένα χρηματίζουν τη Χρυσούλα για να καταθέσει ψευδώς εναντίον της Ασπασίας, όμως κάποιος φωτογραφίζει τη συναλλαγή. Στο μεταξύ, ο Πότης ενθουσιάζεται με τη νέα αρχιφύλακα, τη Μυρτώ, και, με την καθοδήγηση της Κούλας, ξεκινά μια προσπάθεια για να κερδίσει την καρδιά της. Ο Παρασκευάς ψάχνει τα πράγματα της Φρύνης και βρίσκει την κάρτα του Κωνσταντίνου που συνόδευε τα λουλούδια. Παράλληλα, η Ανωτέρα καλεί τον Κουράκο να απολογηθεί, καθώς το όνομά του εμπλέκεται στην υπόθεση της μαφίας. Λόγω μιας επιπλοκής, η κατάσταση του Παυλή χειροτερεύει και η ζωή του κρέμεται από μια κλωστή.

