Τίτλοι τέλους έπεσαν και επίσημα στην παρουσία του Πιόνε Σίστο στον Αρη, μετά από 1,5 χρόνο στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Μία κίνηση που έγινε το καλοκαίρι του 2024 και στην οποία οι Θεσσαλονικείς πόνταραν αρκετά, ωστόσο ο Δανός εξτρέμ σε 32 ματς δεν σκόραρε ούτε μία φορ, έχοντας μονάχα δύο ασίστ.

Οπως όλα δείχνουν, ο Σκανδιναβός θα συνεχίσει την καριέρα του στην ΑΕΛ Novibet, έχοντας όλο αυτό το διάστημα επαφές με τους Θεσσαλούς και τον Σάββα Παντελίδη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης: «Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει τη λύση –κοινή συναινέσει- της συνεργασίας της με τον Pione Sisto και του εύχεται καλή επιτυχία στον επόμενο σταθμό της καριέρας του».