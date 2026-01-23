Ο Ματίας Λεσόρ έβαλε τέλος στα σενάρια που κυκλοφόρησαν σχετικά με την επικείμενη επιστροφή του στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού. Με ανάρτησή του στο X, ο Γάλλος σέντερ ζήτησε να σταματήσει η παραπληροφόρηση γύρω από την αποθεραπεία του, ξεκαθαρίζοντας πως δεν υπάρχει καμία επίσημη ημερομηνία επιστροφής.

«Σταματήστε να λέτε ψέματα στον κόσμο και σταματήστε να τραβάτε την προσοχή στην υπόθεσή μου. Το μόνο που θέλω είναι να κάνω την αποθεραπεία μου ήρεμα και να επιστρέψω στο μπάσκετ. Μια και καλή: όποιος δίνει ημερομηνία για την επιστροφή μου λέει ψέματα! Κανένας γιατρός, κανένας δημοσιογράφος, κανένας προπονητής, κανένας γυμναστής, ούτε καν εγώ, δεν μπορεί να δώσει ακριβή ημερομηνία για το πότε θα επιστρέψω», ανέφερε χαρακτηριστικά ο παίκτης.

Stop lying to these ppl man stop bringing attention to my case. I just want to do my rehab in peace and get back to hoop! Once for all ANYONE who gives a date for my return is lying no doctor no journalist no coach no trainer (not even me) can give an accurate date for my return. https://t.co/hDJNKTlJcJ — Mathias Lessort (@ThiasLsf) January 23, 2026

Ο Λεσόρ έχει να αγωνιστεί από το περσινό Final Four του Άμπου Ντάμπι, όπου έπαιξε 17 λεπτά στον μικρό τελικό απέναντι στον Ολυμπιακό. Τον Νοέμβριο υποβλήθηκε σε επιτυχημένη αρθροσκοπική επέμβαση για αποκατάσταση χόνδρινων βλαβών στην αριστερή ποδοκνημική, γεγονός που τον κρατά εκτός δράσης εδώ και μήνες.

Πρόσφατα, απάντησε σε ειρωνικό σχόλιο στο Instagram ανεβάζοντας story από το γυμναστήριο με τη φράση «η καθημερινή άσκηση ενός τουρίστα», δείχνοντας πως συνεχίζει κανονικά το πρόγραμμα αποκατάστασής του.

Ο Γάλλος ψηλός, που δεν έχει αγωνιστεί καθόλου τη φετινή σεζόν, έχει στο ενεργητικό του 10,6 πόντους, 5,7 ριμπάουντ, 1,1 ασίστ και 0,9 κλεψίματα κατά μέσο όρο σε 155 συμμετοχές στη EuroLeague, με τις ομάδες Ερυθρός Αστέρας, Μπάγερν, Μακάμπι, Παρτίζαν και Παναθηναϊκό.

Τέλος, με τη νέα του τοποθέτηση, ο Ματίας Λεσόρ διέψευσε κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι θα ξεκινήσει ατομικό πρόγραμμα προπονήσεων από την επόμενη εβδομάδα, υπογραμμίζοντας πως η αποθεραπεία του συνεχίζεται χωρίς χρονοδιάγραμμα επιστροφής.