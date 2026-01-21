Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας συναντήθηκε με τον πρώην πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου για να συζητήσουν θέματα εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής, καθώς και το περιβάλλον.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας είχε συνάντηση σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο με τον πρώην πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου, κατά την οποία, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την εσωτερική και την εξωτερική πολιτική, καθώς και το περιβάλλον. Ο πρώην πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες του στο Συμβούλιο της Ευρώπης με την ιδιότητά του ως Γενικός Εισηγητής για τη Δημοκρατία.

Ο κ. Τασούλας και ο κ. Παπανδρέου συζήτησαν εκτενώς τόσο για τις διεθνείς εξελίξεις, όσο και για την επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση, για την οποία συμφώνησαν, ότι προσφέρει μία ευκαιρία για την προώθηση αλλαγών μέσα από τις απαραίτητες εκατέρωθεν συγκλίσεις.

Τέλος, ο κ. Τασούλας αποδέχθηκε την πρόσκληση του κ. Παπανδρέου να θέσει υπό την αιγίδα της Προεδρίας τη διοργάνωση του Circle the Med Forum, που θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Μάιο.

Την Τρίτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό. Σας φέρνω νέα ταραγμένων θαλασσών, το 2026 μπήκε με πρωτοφανείς διεθνείς γεωπολιτικές και γεωοικονομικές προκλήσεις τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα. Όπως είπε: αμφισβητούνται βασικές σταθερές στις οποίες οικοδομήθηκε η μεταπολεμική ειρήνη και ευημερία Στη συνέχεια κάλεσε «να πρυτανεύσει η λογική και ο διάλογος για να αποφύγουμε τα χειρότερα στις σχέσεις ΕΕ – ΗΠΑ».

«Η Ελλάδα έχει στρατηγικές σχέσεις με ΗΠΑ, αλλά είναι και μέλος της ΕΕ , έχουμε αγωνιστεί για την υπεράσπιση πολυμέρειας και Διεθνούς Δικαίου», υπογράμμισε. Σε αυτό το περιβάλλον πρώτο το συμφέρον της Πατρίδας, εθνική προτεραιότητα η ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων και η αποτρεπτική μας ικανότητα, τόνισε ακόμα χαρακτηριστικά.

Μετά την ανταλλαγή ευχών για καλή χρονιά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ακόμα: «κύριε Πρόεδρε αύριο αναχωρώ για έναν κύκλο διεθνών επαφών. Θα βρεθώ πρώτα στο Νταβός και μετά στις Βρυξέλλες για ένα έκτακτο ευρωπαϊκό Συμβούλιο».

«Ξέρετε μερικές φορές την ιστορικότητα των στιγμών δεν την αντιλαμβανόμαστε τη στιγμή που εξελίσσονται τα γεγονότα αλλά με κάποια χρονική απόσταση. Πιστεύω όμως ότι πράγματι το 2026 μπήκε με πρωτοφανείς προκλήσεις για το διεθνές γεωπολιτικό και οικονομικό πλαίσιο όπως αυτό οικοδομήθηκε ουσιαστικά μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν πρέπει να έχουμε αυταπάτες. Αυτή τη στιγμή αμφισβητούνται βασικές σταθερές πάνω στις οποίες οικοδομήθηκε η μεταπολεμική ειρήνη και η ευημερία. Και πιστεύω ότι σε αυτές τις στιγμές πρόκλησης πρώτα και πάνω απ’ όλα πρέπει να πρυτανεύσει η λογική, ο διάλογος, οι ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας έτσι ώστε να αποφύγουμε τα χειρότερα ειδικά όσον αφορά τις σχέσεις της ΕΕ με τις Ηνωμένες Πολιτείες» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.